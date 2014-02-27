「蘇格蘭求獨立？必需與BBC分手」

Image caption 英國文化大臣警告如果蘇格蘭獨立，就必需和BBC分手。

英國文化大臣瑪麗亞·米勒說，如果蘇格蘭人投票支持獨立，那他們就將被迫與BBC英國廣播公司「分手」。

米勒在牛津媒體大會上發表講話表示，蘇格蘭9月份就獨立問題舉行的公民投票意味著蘇格蘭將做出抉擇，「是否願意繼續保留其作為英國組成部分」。

她說：「如果他們不願意，這一投票將意味著他們選擇離開英國社會的機構，BBC是其中之一」。

英國政府官員也表示，如果蘇格蘭獨立，就應該像其它國家一樣，如果要使用BBC的節目內容就要和BBC建立商業關係。

這名官員表示，蘇格蘭不要指望得到「特殊待遇」。具體的商業合同條款將由BBC自己而不是英國政府決定。

BBC電視劇

早些時候，蘇格蘭的首席部長薩蒙德說，如果蘇格蘭獨立，他將和BBC分家，建立自己的公共服務廣播機構。

薩蒙德表示，將利用目前BBC蘇格蘭部的資產和員工來建立自己的「蘇格蘭全國」廣播機構，而資金將來自蘇格蘭人繳納的電視執照費，節目內容將增加蘇格蘭自己製作的內容。

但他說，與此同時也會像愛爾蘭共和國那樣，繼續使用和播放一些觀眾喜愛的BBC節目，包括熱播多年的電視連續劇《倫敦東區人》（EastEnders）。

但反對和英國分離的蘇格蘭人表示，如果蘇格蘭獨立，觀眾可能就沒法免費看到比如《神秘博士》（Doctor Who）等等BBC熱播的電視連續劇了。