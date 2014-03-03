外派安家費最貴城市 倫敦全球排名第二

圖片版權 PA Image caption 倫敦現在是企業安頓員工開支全球排名第二貴的地方，和排名第一的香港相差不遠。

跨國公司在倫敦的住房和辦公開支都極為高昂，最新的調查顯示僅次於香港。

房地產國際中介--第一太平戴維斯發佈最新的調查說，倫敦現在是企業安頓員工開支全球排名第二貴的地方，和排名第一的香港相差不遠。

每一名員工居住和辦公室的平均租金開支在去年達到68,804英鎊（大約115,000美元）。

也就是說，2013年的價格比2012年上揚了2%，過去5年總共上漲了18%。

第一太平戴維斯的調查認為，倫敦各種房產的供應都很緊張、辦公室和住宅都不敷市場需求。

美國的紐約緊隨在倫敦之後，辦公室和住宅的每人平均開支在2013年為112,000美元，在過去5年大幅上漲37%。

全球最貴的香港，去年每人平均辦公室和住宅的開支為123,000美元。

雖然倫敦的租金高昂，但是相比之下，沒有多少錢可以花在租金上的新興創意產業和科技產業公司在租金上可以找到價差很大的辦公室。

第一太平戴維斯的專家說，雖然在特定區域，辦公室的租金極高，但是倫敦不同級別的辦公室比較多，租金高低差異很大。

報告說，以倫敦中心偏東的奧德街（Old Street）和國王十字車站（King』s Cross station）一帶為例，租金只有金融城的1/4，對創意產業和科技產業設立辦公室有很大的吸引力。

在倫敦，創意產業和科技產業每人平均年租金開支為98,000美元、金融業則為133,000美元。

調查的城市當中，只有法國的巴黎和澳大利亞的悉尼（雪梨），創意產業和科技產業在租金上價差不多，亦即創意產業和科技產業在這兩個城市的租金開銷甚至超過了包括香港在內的世界其它任何城市。

（撰稿：威克 責編：路西）