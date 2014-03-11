報告：英國華人學位比例高於主流社會

Image caption 英國華裔成年人中受過大學教育的比率，比英國白人高大約75%。

根據曼切斯特大學的一項調查研究結果，英國少數族裔的成年人，通常比同齡的英國白人受教育程度高。

數據顯示，相比起英國土生土長的白人，少數族裔成年人中持有學位的比率要高得多，沒有任何學歷資格的人很少。

學歷最高的族群是華人，華裔成年人中受過大學教育的比率，比英國白人高大約75%。

調查還發現，在過去20年中，許多英國少數族裔的成年人教育程度整體都有大幅度提高。

研究人員認為，少數族裔整體教育程度的提高主要是因為大批高技術移民進入英國，以及英國少數族裔中有更多女性接受高等教育。

但是這項調查同時指出，這種少數族裔教育程度普遍比英國白人高的現象，與就業卻沒有直接聯繫，由於「就業不平等」，低工資的職位中更多的是少數族裔。

研究人員對1991、2001和2011年這20年中的學歷跟蹤數據進行了分析。

總體來說，英國白人中有26%持有高等學歷，少數族裔的非洲黑人族群中，持有高等學歷佔40%，印度裔為42%，華裔為43%。

除了以上這幾個族群之外，英國其它少數族裔受高等的教育程度，在過去20年中都有普遍的提高。

（編譯：嵇偉 責編：路西）