歐洲彩票英國特大得主現身領取獎金

圖片版權 PA Image caption 妮基本來不相信尼爾中獎。

上周五一億多英鎊歐洲百萬富豪彩票得主是倫敦南部庫爾斯頓居民的特洛特爾。

從事汽車修理、現年41歲的尼爾·特洛特爾上周五中午滿懷信心地告訴他汽車修理廠的同事：「明天此時我將成為千萬富豪」。

不但此話成真，他也成了稱為「歐洲樂透」的歐洲百萬富豪彩票（Euromillion）發行以來，英國得主中贏得彩金第四多的人。

尼爾說，他在上周五晚10點半開彩時，確認自己贏得了金額達1.08億英鎊的頭彩，到次日清晨3點上牀，卻是輾轉難眠，一早便與彩票公司聯絡。

他表示，原先他的同居人妮基還不相信，甚至叫他閉嘴，說他可能是喝酒喝多了。

根據《星期天泰晤士報》的估計，尼爾將成為英國財富排名第745位的富翁，財富總額略超過知名歌星喬治·邁克爾和羅比·威廉姆斯。

據稱，這兩位歌星的身家分別大約是1.05億英鎊上下。

2011年，蘇格蘭的一對夫妻贏得了彩金總額1.61億英鎊的頭彩，是目前英國歐洲樂透頭彩得主中贏得金額最高的。

排名第二的是2012年8月贏得1.48億英鎊的貝福德夫婦。

第三名是2010年10月贏得1.13億英鎊頭彩的得主，但是得主決定匿名領取獎金。

從歐洲樂透彩票2004年發行以來，英國得主總共贏得了40餘億英鎊的彩金。

（撰稿：威克 責編：尚清）