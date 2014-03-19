英國公布新預算 樂觀預測經濟增長

英國財政大臣奧斯本說，英國經濟增長速度比其他任何先進國家都更快。

他修正2014年英國經濟增長率預測為2.7%，但是他警告就業率「尚未完全恢復」。

奧斯本周三（3月19日）在英國下議院宣佈他任期內的第5次政府年度預算。

他宣佈了一些刺激經濟復蘇和協助就業人口應對生活成本的措施，並且還推出更多稅務減免以提高生產力。

「堅強經濟」

奧斯本表示，「我們正朝著正確的路線前進，但是還有許多事情要做，政府舉債太多，投資不足，出口量不足，儲蓄也不夠。」

「這個年度預算是為了建設一個堅強的經濟，如果你正在就業、從事生產、幹活或儲蓄，那麼這個年度預算就是為你設計的。」

奧斯本說，負責預算辦公室預測，英國經濟今年晚些時候將恢復到，並超過經濟危機發生之前的水平。

據預算辦公室預測，今年政府赤字為6.6%，比預期要低，並在2018/2019財政年度取得0.2%的盈餘。

預算新措施

奧斯本目前已宣佈的本年度政府財政預算新措施包括：

40%所得稅門檻由年收入41,450英鎊提高為41,865英鎊。

取消「捨身救人」的救難人員的遺產稅。

企業為避稅而購買房屋，50萬英鎊以上的房屋印花稅稅率增加為15%。

結構性福利開支（不包括退休金和求職津貼）從2015年起封頂，由1,190億英鎊起按通貨膨脹率逐年增加。

個人存款帳戶（Isa）從7月1日起整合為單一種類，個人年度免稅存款額上限調高為15,000英鎊。

（編譯：白墨 責編：路西）