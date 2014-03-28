同性婚姻：20%英國人會拒絕婚禮邀請

圖片版權 Getty Image caption 英國是世界上第15個承認同性婚姻合法的國家。

一項研究顯示，五分之一的英國成年人不會接受參加同性婚姻的婚禮邀請。

BBC廣播5台所做的調查還顯示，男性比女性更可能拒絕參加這樣的婚禮。

調查詢問了1007人。68%受調查的人認為應允許同性婚姻，26%的人反對。

受調查的人中，有22%說他們會拒絕參加同性婚禮的邀請。

這一調查還發現，年輕人更傾向於接受同性婚姻。80%18到34歲的受調查者支持同性婚姻，而這一比例在65歲以上的人群中只有44%。

英國是世界上第15個承認同性婚姻合法的國家。

英格蘭和威爾士允許同性結婚的法律將在3月29日正式生效。

英國已經在2004年實現「同性民事伙伴關係」合法化，但這種關係與「同性婚姻」所享受的權利有所不同。

在同性婚姻合法化之後，同性婚姻將享有同異性婚姻完全相同的權利。

除英格蘭和威爾士之外，蘇格蘭也通過了自己的同性婚姻法律，但是北愛爾蘭的法律沒有改變。

（編譯/責編：李莉）