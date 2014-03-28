官方數據：去年英國經濟增長1.7%

圖片版權 PA Image caption 去年第四季度英國製造業增長0.5%。

英國官方數據顯示，去年英國經濟增長1.7%，比此前估計的1.8%略低。

英國2013年國內生產總值最初的估計值為1.9%，而這已經是第二次修改下調。

英國國家統計局（ONS）的數字確認，2013年第四季度英國經濟增長0.7%，和先前的預測相同。

和2008年年初英國經濟開始走下坡之前的高點相比，2013年年底的英國經濟規模縮小1.4%。

服務業強勁

但是國家統計局表示，英國經濟復蘇的勢頭依然強勁。

2013年第四季度，英國服務業產值增長0.8%，是拉動整體經濟的火車頭。

同一季度，英國製造業增長0.5%，建築業衰退0.2%，商業投資則增加2.4%。

「穩定增長」

分析人士表示，從去年第四季度的經濟增長來看，2014年的英國經濟「可能會呈現比較穩定的增長模式」。

英國商會（British Chambers of Commerce）表示，國家統計局的數字「印證了我們關於英國經濟復蘇維持穩健步調前進的看法」。

英國商會首席經濟師科恩（David Kern）表示，「我們仍然太過於依賴消費者支出，英國經濟仍需進一步努力才能站穩腳跟。」

（編譯：友義 責編：李莉）