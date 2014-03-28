官方數據：去年英國經濟增長1.7%
- 2014年 3月 28日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
英國官方數據顯示，去年英國經濟增長1.7%，比此前估計的1.8%略低。
英國2013年國內生產總值最初的估計值為1.9%，而這已經是第二次修改下調。
英國國家統計局（ONS）的數字確認，2013年第四季度英國經濟增長0.7%，和先前的預測相同。
和2008年年初英國經濟開始走下坡之前的高點相比，2013年年底的英國經濟規模縮小1.4%。
服務業強勁
但是國家統計局表示，英國經濟復蘇的勢頭依然強勁。
2013年第四季度，英國服務業產值增長0.8%，是拉動整體經濟的火車頭。
同一季度，英國製造業增長0.5%，建築業衰退0.2%，商業投資則增加2.4%。
「穩定增長」
分析人士表示，從去年第四季度的經濟增長來看，2014年的英國經濟「可能會呈現比較穩定的增長模式」。
英國商會（British Chambers of Commerce）表示，國家統計局的數字「印證了我們關於英國經濟復蘇維持穩健步調前進的看法」。
英國商會首席經濟師科恩（David Kern）表示，「我們仍然太過於依賴消費者支出，英國經濟仍需進一步努力才能站穩腳跟。」
（編譯：友義 責編：李莉）