南京富豪購英國百年老店交易接近尾聲

圖片版權 PA Image caption House of Fraser 2006年被後來破產的一家冰島投資公司買下，不再在倫敦證交所掛牌交易。

中國商家通過兼併、收購渠道進入英國的投資近年大增，主要流向汽車和房地產等行業。但據英國媒體報道，英國各地的商業街上一家百年老店可能很快將落入中國富商袁亞非之手。

袁亞非是中國南京三胞集團的創辦人和董事長。

三胞集團全現金收購House of Fraser（包括其1.6億英鎊債務）的交易目前進入最後敲定細節的階段。如果不出意外，估計數日內將有宣佈；坊間傳言三胞出價約4.5億英鎊。

據信三胞集團曾與House of Fraser洽談在中國擔任該品牌的特許經營承包商事宜；這次是三胞集團直接向House of Fraser提出收購請求。

雙方都拒絕就此發表評論。

找買家

有165年歷史的House of Fraser 現在的主要股東希望從高端零售業抽身，一段時間來一直在為這家老店安排出路，一方面找買家，另一方面尋求在倫敦證券市場重新上市。

據悉，持股20%的House of Fraser董事長麥卡錫（Don McCarthy）建議其他大股東接受三胞的收購條款。

這家英國老店曾與法國著名的老佛爺百貨公司（Galeries Lafayette）磋商，但今年1月法國方面公司高層人事變更，談判擱淺。

此外，它還聘請Numis公司和匯豐集團（HSBC）為其評估重新上市的可能性。

袁亞非下海經商前曾在南京雨花台區政府當公務員；三胞集團價值50億英鎊，《福布斯》估計袁亞非本人身家近3億英鎊。

大趨勢

如果不算25年前港商潘迪生（Dickson Poon）買下倫敦高檔百貨公司哈維·尼科斯（Harvey Nichols），三胞應該算通過收購百年老店進入英國零售業的第一家中資企業。

潘迪生當年的大膽之舉震驚英倫。市場人士現在說，當年潘是很少幾個別具慧眼的亞洲商人之一，他們那時就看到如今顯而易見的大趨勢：亞洲新興經濟的消費者對國際名牌的熱衷，使得英國零售業在亞洲投資圈裏平添不少魅力。

而英國百年老店接二連三倒閉、破產，更成為中資矚目的重要理由。

近年來成為公認事實的是，中資企業走向世界，一般認為最有效的渠道是收購或入股國際知名品牌。

House of Fraser屬於英國中高檔百貨公司，雖然一度銷售疲弱，但經過去年聖誕旺季大膽減價促銷和網購領域的長足進展，銷售止跌回升，且近期一些突破傳統的渠道多元化戰略也使它拉開了跟傳統零售商的距離。

因此，業內有人認為三胞集團拿了個好價錢；49歲的中國富豪袁亞非在英國雖是初來乍到，卻已經展露出「精明顧客」的天分。

（編譯：郱書 責編：路西）