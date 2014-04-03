迎英聯邦運動會 格拉斯哥高樓將爆破拆除
- 2014年 4月 3日
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矗立在格拉斯哥天際線上將近50年的5棟高樓層住宅，將在7月23日英聯邦運動會的開幕式上，以炸彈爆破的方式拆除。
組織者說，將使用1,250公斤的炸藥來引爆拆除五棟住宅樓，附近的887戶居民將暫時疏散到安全地點觀看爆破拆除過程。
屆時，這五棟住宅樓將在15秒鐘之內被夷為平地，這是歐洲所進行的最大規模的以炸彈爆破方式拆除建築樓行動。
觀看英聯邦運動會開幕式的觀眾，將在體育場裏通過100英尺高的巨型屏幕，觀看整個建築拆除過程。
都市更新
這些30層樓高的住宅樓興建於1960年代，最初一共有8棟住宅樓，能容納4,000多居民，曾經是歐洲最高的住宅樓。
這幾棟住宅樓在興建當時取代了原有的貧民窟，但是隨著近50年過去，它們自己也成為都市底層居民的住所，被列為拆除對象。
2012年6月，拆除了第一棟住宅樓，去年5月，第二棟住宅樓被拆除，在這5棟住宅樓被炸彈夷平之後，只剩下最後一棟高樓層住宅仍有人居住。
英聯邦運動會開幕式主席加拉格爾表示，拆除行動將展現格拉斯哥是一個「為過去歷史自豪，但不會停步不前的城市」。
（編譯：友義 責編：顧垠）