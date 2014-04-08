北約前秘書長：蘇格蘭獨立將是災難性的

Image caption 在美國布魯金斯研究所發表講話時，羅伯遜勛爵說，蘇格蘭獨立將威脅更廣泛的世界的穩定。

前北約秘書長喬治·羅伯遜勛爵（Lord George Robertson）說，在一個國際社會充滿動蕩不安的時代，蘇格蘭獨立對西方將是災難性的。

在美國布魯金斯研究所發表講話時，羅伯遜勛爵說，將於今年9月舉行的公投如果支持蘇格蘭獨立的話，將威脅更廣泛的世界的穩定。

他說，他相信美國政府對可能的蘇格蘭獨立感到擔憂。

蘇格蘭地方政府說，羅伯遜的這番言論是「粗魯的和具有冒犯性的」。

蘇格蘭地方政府第一副部長尼古拉·斯特金（Nicola Sturgeon）說，她對這位前工黨政府國防大臣的話感到「震驚」。

羅伯遜在講話中還表示，美國以及所有英國的盟國都應該公開表明他們對蘇格蘭獨立的態度。

他在這次措辭強硬的講話中說：「對英國分裂的最大的歡呼聲應該來自我們的對手和敵人。」

他說：「從地緣政治上講，西方世界第二大軍事強國在今年一分為二將是災難性的。」

他繼而敦促「英國的盟友」站出來說話，並說蘇格蘭獨立將影響到「我們所有人」。

羅伯遜勛爵補充說：「雖然是否獨立將由蘇格蘭人民決定，但這決不單單是一個國內事務。」

喬治·羅伯遜勛爵曾於1997年5月至1999年10月擔任英國國防大臣。1999年10月至2003年12月擔任北約秘書長。

（編譯/責編：尚清）