惠譽：蘇格蘭獨立會影響英國信貸評級

圖片版權 PA Image caption 惠譽的報告側重於英國的債務及其對信用評級的影響。

信用評級機構惠譽周四（10日）稱，投票支持蘇格蘭獨立會耽誤英國回歸AAA級資信地位。

該機構表示，如果蘇格蘭離開英國，將「一次性」增加英國的債務。

惠譽公司發表的一份新報告說，他們認為9月份的全民公投結果可能會是不支持蘇格蘭獨立，但如果投票結果是支持獨立的話，他們將會重新審議英國的信貸評級。

英國失去其AAA信用評級已經一年多了，儘管英國政府淡化評級的意義，但對於英國財政部來說，重返最高評級的時間拖得越長，其前景越不令人樂觀。

在此之前，惠譽公司曾表示，蘇格蘭獨立不太可能影響英國的信用評級，但最近的事態發展讓他們改變了主意。

周四的報告側重於英國的債務及其對信用評級的影響。

他們說，英國政府在今年一月曾承諾將兌現所有已發行的債務--即使是把獨立的蘇格蘭的債務都加上。但這將加大英國的債務與國內生產總值的比率。

惠譽說，這將延遲英國重新獲得AAA最高信用評級的可能性，因為債務負擔加重會被視為風險更大。

這也是英國政府的一個擔憂，因為像惠譽這樣的公司降低他們的評級的話，投資者會將此視為一個更危險的貸款，因此各國必須支付更多的利息。

蘇格蘭政府已經表示，如果選民在九月份的獨立公投中投贊成票的話，它認為2016年3月24日是「一個現實的獨立日期」 。

該報告稱，惠譽預期蘇格蘭向獨立的過渡「將會小心謹慎，以避免發生金融動蕩。 」

該報告補充說： 「如果不是這樣的話，信用評級壓力將更大。 」

惠譽表示，如果蘇格蘭在2016年獲得獨立，英國政府承諾兌現所有英國的債務將導致英國的債務比率「一次性增加國內生產總值的9.5% 。」

與此同時，英國財政部聲稱，一個獨立的蘇格蘭將會擁有發達經濟體中最高的赤字之一。

但蘇格蘭地方政府部長爭辯說，蘇格蘭將比英國欠更少的債。

英國財政部的分析預測，一個獨立的蘇格蘭將在獨立第一年擁有發達經濟體內第二高的赤字。

財政部分析說，在2016-17年蘇格蘭的財政赤字將達到其國內生產總值的5.5%，相當於95億英鎊，或者每人均1760英鎊。

在同一年裏，蘇格蘭的人均財政赤字將比英國的多大約1000英鎊。

但蘇格蘭政府發言人說：「惠譽的這份報告顯示，究竟為什麼在舉行支持獨立的公投之後，英國與蘇格蘭展開公平公開的談判以確保順利過渡，符合英國其他地區的巨大經濟利益。」

（編譯/責編：尚清）