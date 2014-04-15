「蘇格蘭獨立將削弱海軍效率與防務」

Image caption 蘇格蘭地方政府部長們決心要把英國皇家海軍的三叉戟核潛艇趕出克萊德灣。

英國第一海務大臣說，蘇格蘭獨立將削弱皇家海軍的效率並削弱英國的防務。

喬治•澤姆貝拉斯海軍上將（Admiral Sir George Zambellas）告訴BBC，這就像是「釜底抽薪」。

但是，蘇格蘭民族黨防務事務顧問克勞福德上校（Col Stuart Crawford）說，一個獨立的蘇格蘭有能力管理自己的武裝力量。

他告訴BBC，蘇格蘭軍隊將把注意力集中在地區上，而不是國際上。

蘇格蘭民族黨說，如果蘇格蘭公投結果是支持獨立的話，蘇格蘭境內的所有現存軍事基地將會繼續保留，但核潛艇將遷離蘇格蘭。

然而，英國國防大臣將會說遷移這些核潛艇並非易事。

目前，英國皇家海軍有16艘軍艦和潛艇駐扎在蘇格蘭，兩隻皇家海軍陸戰部隊也駐扎在蘇格蘭。

喬治•澤姆貝拉斯說：「我深信，作為世界上的一流海軍力量，英國皇家海軍在全球都受到尊重，責任重大，我們如果分裂的話，蘇格蘭和英國的防務都會變得效率低下。」

他說，英國海軍正面臨巨大的經費裁減，在這種情況下，駐軍的基礎設施搬遷，人員和家庭的調動都會令我們雪上加霜，影響軍隊的效率。

在談到從設在蘇格蘭克萊德灣（Firth Clyde）的英國海軍潛艇基地撤走核潛艇的前景時，喬治•澤姆貝拉斯說：「英國核威懾力量（在國際上）深受尊重。」

他說，如果蘇格蘭公投支持獨立的話，撤離核潛艇將「花很長時間完成，而且其過程將非常昂貴。」

此前曾有媒體報道稱，讓英國海軍的三叉戟核潛艇艦隊保留克萊德灣的出海口有可能會用來交換蘇格蘭民族黨要求的與英國分享對英格蘭銀行的控制權。

但英國政府的官方立場是不與獨立的蘇格蘭分享貨幣，蘇格蘭地方政府部長們則決心要把核潛艇趕出克萊德灣。

蘇格蘭將於9月18日舉行有關獨立的全民公投。

（編譯/責編：尚清）