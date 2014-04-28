英國新就業計劃生效 不參與者或丟福利

圖片版權 PA Image caption 新就業計劃由財政大臣奧斯本在去年保守黨年會上提出

英國一項旨在幫助長期失業人群找工作的計劃周一（4月28日）開始生效。

參與英國現有的「工作項目」（Work Programme）兩年之後仍沒有成功找到工作的人將必須參與「幫助工作」計劃（Help to Work），否則福利將被減少。

在新計劃之下，求職者必須每天到求職中心報道，一部分人將做社區工作，還有一部分參與密集培訓。

第一次未能參與這一計劃的求職者將失去4個星期的失業福利金「求職者津貼」，第二次則將失去13個星期的津貼。

英國就業與養老金大臣伊恩·鄧肯史密斯表示：「每一個有能力工作的人應該得到支持和機會」。

「之前的系統有可乘之機，對個人及其家人乃至整個國家來說都是巨大的潛力浪費」，他說。

新就業計劃最早由英國財政大臣奧斯本在去年的保守黨年會上提出。

「並非懲罰」

英國就業事務次官艾瑟·麥克維表示，新計劃完全不是並非為了「懲罰」人們。

她說，她本人和參與其中的其他人「深切」關心幫助英國人找工作並且「發揮他們的潛能」。

麥克維還說，新計劃針對那些「最難幫助」的人，政府想要給他們「額外支持」。

反對黨工黨認為，政府在就業問題上誤診。

保守黨影子內閣就業事務次官史蒂文·蒂姆斯說，在卡梅倫政府之下，將近十分之一領取求職者津貼的人缺少基本的識字能力，還有很多人做不了簡單的數學或者無法收發電子郵件。

他表示，工黨政府將設置一個基本技能測驗，在求職津貼申請者申請的6周之內了解他們的能力。

BBC社會事務記者邁克爾·布坎南說，現政府已經經與70多家機構參與幫助工作計劃。

（編譯：高志強，責編：林杉）