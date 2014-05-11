英聯邦運動會火炬接力返回英國
- 2014年 5月 11日
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2014英聯邦運動會火炬接力棒在63個國家和地區傳遞之後今天（5月11日）返回不列顛諸島。
火炬接力棒帶有英國女王伊麗莎白二世的致詞。女王將在7月23日於格拉斯哥舉行的開幕式上親自宣讀。
去年10月9日，女王在倫敦白金漢宮啟動火炬傳遞儀式。
火炬接力棒在英國將依次經過澤西島、根西島、馬恩島、北愛爾蘭、威爾士和英格蘭，最後在蘇格蘭完成為期40天最後旅程，於2014年7月23日進入格拉斯哥英聯邦運動會會場。
火炬接力棒周日下午乘飛機從直布羅陀抵達澤西島。在英國的傳遞行程始於澤西島的聖奧濱灣。
英國跳水名將湯姆·戴利是第一位火炬手。
火炬將在澤西島傳遞兩天。
截至開幕式，火炬傳遞全程總計歷時288天，橫跨11萬8千英里。
英聯邦運動會自1958年開始舉行群眾性接力棒傳遞活動。
英聯邦運動會以前稱為英帝國運動會，第一屆賽事於1930年在加拿大安大略省的漢米爾頓舉行，如今每四年舉行一次。
2014年的格拉斯哥運動會，是蘇格蘭第三次主辦英聯邦運動會，前兩屆均在愛丁堡舉行。
（編譯：蘇平 責編：晧宇）