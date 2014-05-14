英國央行：經濟正在「回歸正常」

圖片版權 BBC World Service Image caption 英格蘭銀行行長卡尼：經濟接近利率需要「逐步升高」節點，但可能不會大幅提高。

英格蘭銀行提高了對明年英國經濟增長預期，並表示英國經濟「開始回歸正常狀態」。

英格蘭銀行對明年經濟增長率從3個月前預測的2.7%提高到2.9%。

但央行也表示，它對英國經濟今年增長率的3%預期不變。

英格蘭銀行行長卡尼說，英國經濟正在逐漸接近一個關鍵節點，即利率需要開始「逐步升高」的節點。

但他強調說，利率增長是需要「逐步」進行，而且利率「可能會在相當一段時間裏保持在歷史性低位的水平。」

此外，英格蘭銀行也大幅提高了對失業率下跌的預測。它現在預測兩年內失業率將跌落到5.9%，而去年央行還預測英國的失業率可能會在幾年內保持7%的水平。

失業率5年來最低

英國國家統計局官方統計數據顯示，今年第一季度的失業率已經下跌到6.8%，創五年來新低。總失業人口約220萬。

英國第一季度的就業人數上升到3043萬，這也是1971年以來的最高紀錄。

同期，英國就業人口平均收入相對去年同比增長1.7%。

但包括獎金在內的工資收入和之前數月相比沒有多少變化，並低於市場分析人士的預測。

（編譯：立行/責編：友義）

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