圖片版權 BBC World Service Image caption 查爾斯王子與其母伊麗莎白女王對政治謹言慎行的態度有所不同。

一個加拿大博物館人員說，英王儲說俄國總統普京所做的與當年希特勒的做法差不多。

加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）加拿大國家移民博物館的弗格森說，查爾斯王子在參觀該博物館的時候告訴她，當年希特勒佔領歐洲國家和現在俄國總統普京所做的「頗為相似」。

在加拿大進行為期4天訪問的查爾斯王子夫婦於周一造訪該博物館，並與擔任志願解說員的弗格森女士交談。

現年78歲的弗格森女士當年在納粹德軍佔領波蘭之前，與父母和姐妹逃到加拿大，不過根據媒體的報道，弗格森女士的其他家人全部被送進納粹集中營隨後遇害。

弗格森女士說，查爾斯王子問她是什麼時候到達加拿大的，她回答說「1939年」。

根據弗格森女士的轉述，查爾斯王子表示俄國總統普京正在做一些和當年希特勒一樣的事情。

弗格森女士說，她同意普京「佔領國家就像希特勒作的一樣」。

代表查爾斯王子的克萊倫斯宮表示，不會評論王子任何私下的談話。

英國政府副首相克萊格則為查爾斯王子的說法做出辯護，他表示查爾斯王子與弗格森女士的交談「明顯地是私人之間的對話」。

克萊格說，他從不覺得如果是王室的成員就必須保持沉默。

普京在今年3月將原屬烏克蘭的克里米亞併入俄國，此舉受到了國際社會廣泛的譴責。

而查爾斯王子和普京都預定會參加下個月在法國舉行的諾曼底登陸70週年紀念。

查爾斯王子先前曾經因為通過他的所謂「黑蜘蛛備忘錄」向政府官員就爭議性議題表示他的看法而受到批評。

（撰稿：威克，責編：羅玲）

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