英財政部：蘇格蘭獨立建制需花15億鎊

圖片版權 other Image caption 蘇格蘭稱自己是世界上最富裕的國家之一。

英格蘭財政部說，蘇格蘭如果獨立，將需要15億英鎊用來設立一套齊全的國家行政部門體系。

根據加拿大魁北克省假如獨立建全套行政體系所需開支的研究結果，英格蘭財政部推算出這個數字。

假設魁北克獨立，其建制開銷估計要佔國民總產值GDP的1%。

英國財政部還給出了另一個計算結果：如果按倫敦政治經濟學院的研究結果，蘇格蘭獨立後的建制開支將是魁北克省的兩倍。

蘇格蘭政府則聲稱這些分析有「很深的謬誤」，因為大部分行政基礎設施架構已經存在。

英國財政部說，蘇格蘭的部長們希望設立180個公共機構；據此，LSE估計每個機構需要1500萬英鎊，總共需要27億英鎊才能設立這麼多機構部門。

財政部說，蘇格蘭政府也可以公布自己的估算結果，建立一套掌管國家運行的機構需要多少投入。

蘇格蘭政府否認曾說過要設180個政府機構，並指出建制的開銷不至於那麼大，因為獨立後的蘇格蘭的政府機構將「更精簡」。

蘇格蘭財政大臣發言人說，蘇格蘭時世界上最富裕的國家之一，人均收入高於英國、法國和日本；蘇格蘭缺少的是獨立行政權，用以確保國家的財富以恰當的方式惠澤全體國民。

蘇格蘭獨立後所需的大部分行政部門已經存在，蘇格蘭人也已經在繳納相應的稅賦，而且和英國共享的資產中屬於蘇格蘭的部分價值約1.3萬億美元。

需要新設的國家級機構包括負責稅務、養老金、護照、福利、交通和各類監管的部門和機構。

（編譯：郱書 責編：尚清）