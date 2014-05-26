英國獨立黨地方選舉大勝 刷新政壇歷史

圖片版權 PA Image caption 英國獨立黨領袖麥克·法拉吉對選舉結果感到完全滿意。

一場政壇地震？在英格蘭地方選舉結果揭曉後，還有些人不太相信這個說法。

但是，在英國全國的歐洲議會選舉結果出爐之後，沒有人能繼續懷疑，英國政壇確已發生「地震」。

一個除保守黨和工黨之外的政黨在一場全國性選舉中獲勝，這是一個世紀以來的第一次。

而且，英國獨立黨不僅在英格蘭的每一個地區都贏得地方議會席位，而且在威爾士和蘇格蘭也有斬獲。

這次選舉的影響馬上就會浮現。

因為很多保守黨支持者此次轉投獨立黨，保守黨籍的英國首相卡梅倫將面臨更大的壓力，履行減少移民數量和就英國與歐盟的關係重新展開談判的承諾。

工黨的表現也大大落後於預期。許多黨員質問工黨領導人米利班德，為什麼工黨未能在倫敦以外地區超越保守黨，而只能與其並駕齊驅？

身為聯合政府副首相的自由民主黨黨魁尼克·克萊格處境更為艱難，黨內已經有要他下台的呼聲。他將不得不說明，如果不換黨魁，他有什麼辦法可以拯救自由民主黨。

追求蘇格蘭獨立的蘇格蘭首席部長薩蒙德也不好受。他此次選舉的目標是力阻英國獨立黨打進蘇格蘭政壇，但是沒有實現。不過，薩蒙德會利用這次的選舉結果，呼籲蘇格蘭人選擇獨立，以脫離反歐盟勢力甚囂塵上的英格蘭。

只有英國獨立黨領導人法拉吉會對選舉結果感到完全滿意。但他一定明白，贏得地方和歐洲議會選舉和贏得英國議會席位不是一回事，後者要艱難得多。

一年以前，沒有幾個人相信英國獨立黨有可能贏得威斯敏斯特議會的議席。但現在，人們不得不認真考慮這個可能性了。

（編譯：秦川 責編：尚清）