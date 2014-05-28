英國嚴重詐騙調查局對葛蘭素史克立案

圖片版權 REUTERS Image caption 葛蘭素史克正面對多國調查。

英國醫藥巨頭葛蘭素史克（GSK）證實，英國嚴重詐騙調查局（SFO）已對其「營商手法」開展刑事調查。

本月中，中國警方指控葛蘭素史克在華員工行賄政府官員和醫院領導。此外，葛蘭素史克也在伊拉克、約旦、黎巴嫩和波蘭被調查。

SFO發表聲明證實已啟動有關調查，並稱調查範圍包括葛蘭素史克公司及其附屬企業。

葛蘭素史克的發言人拒絕評論SFO的調查是否與任何個別案件有關，但表示將全面配合有關調查，並重申將以最高的道德操守來進行業務往來。

葛蘭素除了是醫藥巨頭，也是英國主要大型企業之一。如果該公司在海外所遇到的指控屬實，將有可能同時違反英國《2010年賄賂法》和美國的《反海外腐敗法》。

根據這兩部法律，任何以英國或美國為基地的企業賄賂海外政府雇員，均屬違反本國法律。

SFO的聲明還說，任何持有內部信息的人都歡迎向當局告密。

今年4月，葛蘭素史克在波蘭的一名前營業代表向BBC電視時事欄目《廣角鏡》告密，指控葛蘭素史克賄賂醫生以推廣其哮喘藥物。

《廣角鏡》證實，波蘭全國共有11名醫生和一名葛蘭素史克的地區經理被起訴。

中國則於去年7月宣佈對葛蘭素史克展開調查，並扣查四名中國分公司的高層雇員。

葛蘭素史克此前表示，已就中國對其採取調查一事向英國SFO、美國司法部和證交會報告。

（編譯：葉靖斯 責編：蕭爾）