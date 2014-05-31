英華裔女子失蹤案：汽車中發現屍體

圖片版權 Other Image caption 李瑞10年前從中國移居英國

調查英國華裔女護士失蹤案的偵探在伯恩茅斯發現一具屍體，兩名嫌疑犯被逮捕審問。

警方周五（5月30日）晚10:30分左右在一輛停在伯恩茅斯街的汽車後備箱中發現一具屍體，據信是一周之前失蹤的華裔護士李瑞（Rui LI，音譯）。

這是一輛車牌號為W887 PDL的灰色菲亞特朋多（Fiat Punto）。警方正在呼籲公眾提供有關這輛汽車的信息。

刑偵人員正在針對這輛車及其周邊地區進行檢查，搜集證據。發現這輛車的Verwood Crescent目前被封鎖。

這輛汽車的停放地點距離李瑞位於Burnham Drive只有4英里。

44歲的李瑞上周五（5月23日）晚上6時許從她就職的多塞特普爾醫院下班離開，此後下落不明。

李瑞的家人在周二（28日）向當地警方報案。

圖片版權 PA Image caption 警方搜查了李瑞位於伯恩茅斯 Burnham Drive的住宅。

警方重案組探長馬柯斯·赫斯特（Marcus Hester）表示，警方仍在積極調查此案，並呼籲公眾提供協助。

警方目前希望獲得隱藏屍體的菲亞特汽車的線索，以及這輛汽車在案發後的可能行蹤。

警方還希望獲得有關一輛車牌號為Y491 GFT的福特廂型車的線索。

圖片版權 Other Image caption 李瑞的私家車特徵明顯，是銀色的保時捷Boxster，而且是個人車牌號「L1 RUI」。

警方周五（30日）公布了一段CCTV錄像。圖像上顯示李瑞在上周五晚6點17分駕車駛離普爾醫院的停車場。

李瑞的私家車特徵明顯，是一輛銀色的保時捷Boxter雙門雙座敞篷跑車，而且是個人車牌號「L1 RUI」。

警方在在一處住宅外找到了李瑞的汽車。

對此案的大規模的調查仍在進行，刑偵專家正在多個不同地點採集現場證據。

此前，因涉嫌謀殺李瑞案，一名60歲和一名26歲男子被警方逮捕。

警方表示，這兩名男子住在英國南部沿海城市伯恩茅斯，與李瑞認識。

警方證實，這兩名男子是父子關係。

圖片版權 Other Image caption 警方調查了幾處地址，並拖走幾輛車。

稍早，李瑞的女兒姚璐（Lu Yao，音譯）呼籲公眾提供有關李瑞行蹤的信息，並請她與家人聯繫，哪怕「她就是想走」。

姚璐在警方公布的聲明中說：「我上周五晚以來就沒見過媽媽，最後一次見到她的時候她看起來很開心，我們談到了我的學業」。

「我母親是一個非常盡責和有愛心的護士，從未讓任何人失望，她是一位非常充滿愛心的母親，我從中國來到英國學習之後，母親一直支持我」，她說。

李瑞10年前與女兒一起從中國大陸移居英國，從2009年4月開始在普爾醫院做護士。

（編譯：高志強，責編：路西）