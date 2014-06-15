英國前副首相：留在歐盟才能吸引中國

圖片版權 GETTY IMAGES Image caption 卡梅倫去年12月訪華，與李克強會談

英國前副首相普雷斯科特說，英國只有留在歐盟、才能保持對中國的吸引力。

普雷斯科特還強調了保留歐盟資格對打入廣大歐洲市場、接近歐洲3.5億消費者的重要性。

工黨執政期間出任副首相的普雷斯科特還曾擔任中國行動小組的主席。

普雷斯科特周日（15日）在接受「天空新聞」採訪時說，現任首相卡梅倫給人一個越來越強烈的印象、英國可能會退出歐盟，這將「令投資者卻步」。

他還說，日本和中國都認為，投資英國有好處，但前提是，你還能進入擁有4.5億消費者的歐洲市場。

「低聲下氣」

當採訪人問普雷斯科特，英國是不是對中國「低聲下氣」，普雷斯科特回答說，「絕對是，因為英國經濟迫切需要投資。」

他認為，英國私營領域仍然不能夠投入足夠的資金、讓經濟實現真正增長。依賴房地產市場可能再次導致「泡沫破裂」現象，

所以，英國需要真正意義上的「私人投資」—來自中國的投資，實現經濟的真正增長。

中國總理李克強周一（16日）即將開始對英國展開訪問。

此前，媒體報道說，英國政府將放寬對中國的簽證要求，鼓勵中國投資者和遊客。

李克強在英期間將和英國首相卡梅倫、英國女王伊麗莎白二世會晤。

（編譯：蘇平，責編：羅玲）