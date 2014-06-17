李克強談蘇格蘭獨立：希望英國保持統一

圖片版權 AP Image caption 李克強：希望英國保持統一但尊重蘇格蘭的選擇

正在英國訪問的中國總理李克強周二（6月17日）表示，中國希望看到一個聯合統一的英國。

李克強在與英國首相卡梅倫舉行聯合記者會時被問及對將於9月18日舉行的蘇格蘭獨立公投的看法。

李克強說： 「我們歡迎一個強盛、繁榮以及統一的英國。我相信，英國能站在引領世界發展與成長的最前線，並將繼續扮演重要或者更為重要的角色。」

他又補充說，「當然我們尊重你們的選擇。」

李克強是繼美國總統奧巴馬之後又一位公開表態支持蘇格蘭留在英國的外國領導人。

奧巴馬日前也表示，蘇格蘭公投留在英國將更繁榮昌盛。而教宗方濟各也曾表態不支持蘇格蘭獨立。

分析認為，面對藏獨、疆獨、台獨等諸多問題的中國政府總理此番講話並不出人意外。此番講話無疑也受到不願看到蘇格蘭獨立的英國聯合執政的保守黨、自民黨以及反對黨工黨的歡迎。

李克強此次對英國的訪問也顯示繼英國首相卡梅倫2012年會見西藏流亡精神領袖達賴喇嘛後，中英政治、經貿關係已經走出低谷恢復正常。

李克強在周二的記者會上還論及英國與中國的雙邊關係重要性。

他透露，中國駐英大使曾表示過去中國與歐洲國家關係是「英法德」順序，而現在是「德法英」，英中關係有很多需要加強之處。

李克強表示理解駐英大使的心情，正如自己當初任省長時也希望自己任職的省份能領先一樣。

（撰稿：羅玲 責編：路西）