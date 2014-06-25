李娜教練專訪：贏球有喜有憂

圖片版權 BBC World Service Image caption 李娜直落兩局擊敗對手，闖進32強

溫網第二輪比賽中，中國「一姐」李娜以直落兩盤的氣勢擊敗奧地利選手穆斯伯格晉級，闖入32強。

在比賽之後，BBC中文網記者採訪了李娜的教練卡洛斯。

卡洛斯表示：「李娜贏球，我非常高興，但是她還是沒有完全按照我們的比賽策略在打球。」

「你如果打100個球，你可以失誤沒有打中，也可以打出好球，可是打法上都要按照策略來。現在雖然不錯，但還是有很多起伏。」

李娜在法網時第一輪就遭到淘汰，當時教練卡洛斯非常嚴厲地表示，她不配爭奪世界第一。中文網記者問卡洛斯，在這兩場比賽之後，李娜是否配得上做自己的世界第二。

卡洛斯表示，「這只是第二場比賽，比賽中有很多優點體現出來，但是也有不足的地方。」

他說，「我們需要非常誠實。兩個球員之間的差距很大，因此我們不能太看重這場比賽的勝利。我們要看，第三輪的比賽對手可能非常強。如果你想成為世界第一，就需要一直按照自己的比賽策略來打球。」

前兩輪取勝一定會給李娜和教練帶來信心吧，卡洛斯說，我也希望。我總是很有信心，但同時我也很現實。

「我總是對李娜有信心，因為我覺得她有這個能力。她需要相信自己，這兩場比賽的結果會給她很多信心，讓她在周五有更好的表現，要知道打入到第二周的比賽非常重要。」

當被問及卡洛斯是否有信心李娜能夠進入到第二周的時候，他說那是肯定，自己也希望李娜能夠做到。

圖片版權 BBC World Service Image caption 法網結束後，李娜據傳三周沒有與卡洛斯聯繫。

假期過長

李娜之前表示，法網出局之後，自己給自己放了假，那麼卡洛斯是否認為這個假期對她很有好處呢？

卡洛斯指出，「也好，也不好。她確實需要假期，一個星期可以，但是三個星期，我認為太長了。」

卡洛斯證實說，他和李娜在法網之後就一直沒有見面，直到溫網之前幾天。

「對我來說，我們的凖備工作不足，可能對於她來說夠了。我也希望如此。但我覺得這不是為大滿貫作凖備的最佳方法。」

卡洛斯認為理想的方式是，「你可以休息一到兩個星期，然後我們訓練一個星期，然後再前往溫網訓練。因為有些問題我沒有時間幫助她解決。」

BBC中文網記者試探地問，有沒有李娜可能在放假期間和姜山一起練習了呢？卡洛斯表示自己也是這樣希望的。

卡洛斯在稍早前接受其他媒體的採訪時表示，李娜和丈夫姜山之間的交流非常好，他們是一個好的團隊。他和姜山兩個人互相尊重。姜山為她做了很多。李娜需要姜山在背後的推動力和壓力，這是非常積極的一種動力。

(責編：董樂)

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