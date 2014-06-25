英國網球育新人 華裔少年顯身手

圖片版權 BBC World Service Image caption 11歲的陳建宇成為自己的年齡組的佼佼者

在溫布爾登網球公開賽戰幕拉開之際，一組少年正在代表英國12歲以下組在英國北部進行比賽。

英國男單一號穆雷在2013年結束了英國人77年的等待，獲得了溫網的桂冠，也在英國掀起了更大一輪的網球熱，但是除了穆雷之外的年輕網球選手，屈指可數。

那麼英國在對青少年網球運動發展方面做了哪些工作呢？

目前負責英國12歲以下組網球運動的尼克·布朗（Nick Brown）在溫布爾登球場接受了BBC中文網記者的採訪。他表示，在最近幾年，特別是穆雷奪冠之後，青少年練網球的人數明顯增多。

不過他們也希望能夠從小學開始普及網球，真正地實現「草根網球」的普及。另外他也以法國為例說，英國在少年網球發展方面可以做得更多。

布朗表示，英國草地網球協會每年會對為數不多、成績驕人的少年網球球員進行兩次培訓，希望能夠幫助他們提高水平。

當被問及他是否已經看到了未來的穆雷的時候，布朗的回答是肯定的。他說有一名2001年出生的孩子，很有希望。他本人曾經在前英國男單一號亨曼12歲的時候指導過他，所以布朗說他看到了可比性。

另外他還特別指出，一名11歲的華裔少年也成為自己的年齡組的佼佼者。

圖片版權 BBC World Service Image caption 布朗認為，無論東西方人，只要努力，一切皆有可能。

華人小將

小伙子名叫陳建宇（Derrick Chen）目前是英國12歲組以下排名第一，經常代表英國少年隊前往歐洲國家進行比賽。

在陳建宇代表英國隊離開前往昆斯伍德國際大賽之前他接受了BBC中文網的採訪。

陳建宇表示自己從四歲開始練球，現在每周訓練12小時左右，還有四個小時的體能訓練。

當被問及會不會看到同齡孩子經常會玩遊戲自己會遺憾的時候，他笑著說，「我也能玩遊戲。雖然經常沒有辦法參加其他同學的生日派對，不過每次和其他幾個英國隊小球員去參加比賽的時候，就像是一個很大的派對。」

記者問他，練網球是爸爸媽媽給自己壓力練，還是自己特別想練？他毫不猶豫地回答說，自己特別喜歡網球，長大想成為職業球員。

英國12歲以下組教練布朗也表示，陳建宇非常熱愛網球，也非常刻苦。他目前是英國同齡兒童中水平最高的一個。

布朗指出，並不是所有在青少年階段表現好的球員都能夠成為職業球員，網球是一個耗時耗資都非常大的運動，家長的大力配合也非常重要。

陳建宇的母親曾女士表示，作為家長，讓孩子打網球，無論從時間上還是金錢方面都要有很大的投入。但是因為孩子自己現在非常有興趣，自己無論如何都會給最大的支持。

不過她也表示會把錢花在值得花的地方。每次打比賽，都非常有選擇性。他們通常會選擇有強勁對手出席的比賽，因為這對兒子的進步很有幫助。

而對兒子未來的期望如何呢？曾女士說，「沒有太多的期望，最重要的是他自己喜歡。我們也知道要想成為職業球員非常難，但是無論他自己做出任何決定，我們做家長的都會全力支持。」

當被問及陳建宇是否有能力成為職業球員的時候，布朗表示，東方人和西方人的體質和體力還是有一定的不 同，但是我們也看到一些東方的男球員、比如之前的張德培，還有現在的日本男單頭號錦織圭等都是著名的球員，而且球員本身的熱愛和努力和教練都非常重要所以 沒有什麼事情是不可能的。

（責編：董樂）

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