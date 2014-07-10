英國香港報告：應民心及基本法邁向普選

圖片版權 REUTERS Image caption 英國外相黑格的部門認為香港的獨特憲制架構運作良好

英國外交部發表每半年一次的香港報告，內容提及中國國務院不久前發表的一國兩制白皮書。

報告涵蓋2014年1月1日至6月30日香港的情況，提到多次的遊行示威、《明報》前主編劉進圖遇襲、《蘋果日報》被多家大銀行抽掉廣告、香港新聞自由指數下跌等。

在示威集會方面，報告書提到六四燭光晚會主辦者和警方所公布的人數差異；還有6月13日反對新界東北發展的一些示威者在試圖進入立法會後被捕和有關他們被警察毆打的指稱。

「沒有完美模式」

報告還簡單提及香港過去半年「出現好幾次小規模的反對大陸游客的集會」。

「我們相信按照《基本法》27條尊重香港人的基本權利和包括集會的自由很重要。不過，任何示威依法進行是同樣重要的。」

就中國國務院發表的一國兩制白皮書，報告提到白皮書引起泛民主派內很多人的批評和法律界的擔憂。

報告說，香港的獨特憲制架構一直運作良好，《中英聯合聲明》和《基本法》訂明的一國兩制和高度自治原則，對香港繁榮安全至關重要。

在香港要求普選的呼聲方面，英國外交部認為香港要維護本身的優勢，那是回應市民的要求以及符合《基本法》框架下邁向普選。不過，報告同時說，在這方面「沒有完美的模式」。

「最重要是給香港人有真正的選擇，以及感覺有份決定最終結果。」

張曉明與民建聯

報告還提到中聯辦主任張曉明參加香港政黨民建聯一次籌款活動，幫助該黨籌得超過2300萬港元。

「有批評說中聯辦以此顯示他們支持香港那一個政黨，事件並再引起有關政黨資金的討論。」

「在一般原則下，無論是香港還是其他地方，英國政府相信政黨的財政狀況透明是重要的。」

報告的其他內容還有：一些香港立法會議員以冗長髮言的「拉布」手段阻止政府提案的通過、佔中行動民間公投、香港的經濟狀況、英港雙邊青年工作假期計劃的推行等。

參考：英國外交部香港半年報告書（英語）

（撰稿：葉珊 責編：尚清）