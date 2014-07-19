英國高溫加上暴雨雷電導致災情
- 2014年 7月 19日
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英國近日來受到炎熱高溫和打雷閃電等惡劣天氣影響，多個地方傳出災情。
英格蘭和威爾士多處地區接到了暴雨警告，部分地區還要小心可能會有洪水。
希思羅機場要求航空公司在周六（7月19日）下午4點至6點之間取消五分之一的航班。
機場表示，氣象預報在那段時間很有可能會出現雷電和冰雹氣候，機場可供飛機起降的能力會因為這樣的天氣而降低。
大約有20架航班被取消，機場提醒乘客出發前往機場之前要先確認他們的飛機是否正常。
各航空公司表示，倫敦其他機場起降的航班也有可能會受到影響。
（編譯：友義 責編：立行）