英國高溫加上暴雨雷電導致災情

圖片版權 PA Image caption 英國多個地區出現閃電打雷和暴雨天氣。

英國近日來受到炎熱高溫和打雷閃電等惡劣天氣影響，多個地方傳出災情。

英格蘭和威爾士多處地區接到了暴雨警告，部分地區還要小心可能會有洪水。

希思羅機場要求航空公司在周六（7月19日）下午4點至6點之間取消五分之一的航班。

機場表示，氣象預報在那段時間很有可能會出現雷電和冰雹氣候，機場可供飛機起降的能力會因為這樣的天氣而降低。

大約有20架航班被取消，機場提醒乘客出發前往機場之前要先確認他們的飛機是否正常。

各航空公司表示，倫敦其他機場起降的航班也有可能會受到影響。

圖片版權 Image caption 倫敦東北邊郊區一戶房屋在周五半夜遭到閃電擊中，屋頂全垮，但屋內沒有人受傷。

圖片版權 PA Image caption 英國高爾夫球公開賽的球迷在大雨中熱情不減。

圖片版權 Reuters Image caption 英格蘭東南部周五（7月18日）出現今年以來最高氣溫。

圖片版權 PA Image caption 氣象預報表示高溫將持續多日。

（編譯：友義 責編：立行）