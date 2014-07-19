移民報告「過於親歐」引英政府內爭吵

圖片版權 Getty Image caption 2004年歐盟擴大之後移民成為熱點話題

BBC得到的消息稱，一份有關英國移民的報告在政府引起爭議，保守黨內閣大臣報告認為過於親歐洲。

英國內政部這份洩密報告收集來自企業、智庫、工會和專家共67個機構的證據。

報告下結論說，湧入英國的歐盟移民帶來的主要是積極影響，並引用證據顯示，與英國人相比較，這些移民更不傾向於享用社會福利。

這份報告被重寫過兩次。英國內政部拒絕就此發表評論。

BBC得到的報告由保守黨和自民黨聯合政府委托，研究移民對英國的影響。批評人士認為移民給英國公共服務帶來過多壓力。

這份報告原定於去年12月公布，但是由於報告內容在政府內部引發憤怒爭吵，被延期至今。

政府部門的消息來源對BBC說，是內政部阻止了報告的初稿。

英國內政大臣特里莎·梅伊將報告送至內政部實施小組，該小組在報告中加入了更多懷疑和負面評論。

然而，政府內部不能就報告的新版本達成一致意見，最終被送至內閣辦公室由公務員組成的「明星室」決定內容的取捨。

這份94頁的報告今年春天已經凖備好，但是公布時間被推遲，這意味著不能在5月舉行的歐盟選舉之前使用。

自民黨籍英國商務大臣凱布爾周五（7月18日）對BBC表示，重寫這份報告使其充滿了「宣傳味道」。

「我們不同意報告新版本的內容，認為它是一種宣傳，而不夠客觀，這就是為什麼我們重起爐灶，另寫了一份平衡的報告」，他說。

（編譯：高志強，責編：路西）