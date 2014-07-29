英首相：將進一步收緊移民福利政策

圖片版權 Getty Image caption 卡梅倫首相堅稱，政府在下屆大選前將淨移民數減到10萬人以下的目標「仍然可以實現」。

來英國找工作的歐盟移民可以領取待業福利的期限將從六個月減到三個月。

英國首相卡梅倫說，英國福利政策的「吸引力」應該吸引那些不是為了福利而來的移民。

卡梅倫在《每日電訊報》上撰文說，英國的移民政策應該是「英國第一」。

卡梅倫說，控制移民是政府的政策關鍵。

收緊福利

英國政府在強大的政治壓力下逐漸收緊了歐盟國家移民在英國可以享受的福利。

今年一月份，政府宣佈歐盟國家移民入境英國後至少要等三個月後才可以申領失業救濟金。

來英國找工作的歐洲移民有資格享受待業補貼的期限為六個月。

從今年11月份起，英國政府將把享受待業補貼的期限減半。

這個政策同樣適用於兒童福利補貼。

卡梅倫首相堅稱，政府在下屆大選前將淨移民數從20萬減到10萬人以下的目標「仍然可以實現」。

（編譯：白墨/責編：尚清）