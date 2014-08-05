蘇格蘭公投：統獨兩派代表舉行電視辯論

Image caption 薩蒙德（左）和達林（右）分別代表支持蘇格蘭獨立的陣營和反對的陣營。

蘇格蘭地方政府首席部長、蘇格蘭國家黨領袖薩蒙德與反對蘇格蘭獨立的英國跨黨派團體「統一好」（Better Together）主席達林就蘇格蘭獨立問題舉行電視辯論。

薩蒙德說，蘇格蘭是由蘇格蘭並沒有投票選出的英國議會來管制。

達林說，主張蘇格蘭獨立的活動人士並沒有就一些關鍵問題提供答案。

薩蒙德和達林的辯論周二（8月5日）晚上8點開始，在蘇格蘭最大城市格拉斯哥舉行。整個辯論持續兩個小時。

除現場大約350名聽眾之外，英國和全世界的觀眾通過電視和互聯網看到現場直播的辯論實況。

有關蘇格蘭是否應該獨立的全民公決將在9月18日舉行，蘇格蘭選民屆時將就「蘇格蘭是否應該成為獨立國家？」這一簡單問題做出「是」或「否」的回答。

薩蒙德所領導的蘇格蘭國家黨堅決主張蘇格蘭獨立，而前工黨財政大臣達林領導的「統一好」團體代表了英國反對蘇格蘭獨立的政治力量，受到英國三大政黨保守黨、工黨和自由民主黨的共同支持。

薩蒙德在辯論中指出，很少有人質疑蘇格蘭可以成為一個成功的、獨立的國家。

他說，參加英聯邦運動會的71個國家中，有49個國家的面積與蘇格蘭相同，或者還要小一些。但是蘇格蘭數以千計的兒童以及他們的家人需要依賴慈善食品庫，而英國政府卻要花錢維護核武器，其資金數量「令人髮指」。

薩蒙德說，「在我一生中的一半時間裏，蘇格蘭一直被不是我們選出的政黨所統治，這些政黨給我們帶來的是人頭稅和臥室稅。同樣是這些人通過「恐嚇項目」告訴我們蘇格蘭不能管理自己的事務。」

「今天晚上我要說明的很簡單，沒有任何人比在蘇格蘭生活工作的人更能管好蘇格蘭。」

「9月18日那一天，我們將獲得一生難得的機會，我們應該用雙手抓住這一機會。」

達林反擊

達林說，獨立公投事關蘇格蘭的未來，這與愛國主義無關。

他指出，「有的時候，為了愛我們的家庭，愛我們的國家，我們最好說『不」——這不是因為我們不能說，而是因為這不是最佳選擇。」

「再過6個星期，我們將在蘇格蘭作出迄今最重大的決定，不過一定要記住，我們一旦決定離開，我們將無法挽回，也不會有第二次機會。」

英國前財政大臣達林在反擊薩蒙德時指出，「我們不能根據猜測，祈求好運或者盲目相信來作決定。」

「針對獨立帶來風險，我們要滿懷信心表示，我們要自豪地表示，我們要樂觀地說，『不，謝謝』。我們要表示『我們希望得到兩全其美，這不僅是為了我們，也是為了子孫後代。」

卡梅倫拒絕

蘇格蘭國家黨此前曾要求在薩蒙德和英國首相卡梅倫之間就這一話題舉行電視辯論，但是遭到唐寧街的拒絕。首相府表示，達林能夠代表反對蘇格蘭獨立的陣營。

主張蘇格蘭獨立的陣營表示，他們「期待著」這次辯論。

推動獨立行動負責人詹金斯說，「公眾將有機會了解到：為什麼有關蘇格蘭未來的決定要在蘇格蘭做出。」

他說，他相信大多數仍然沒有做出決定的選民會在聽完辯論之後就獨立投下贊成票。

「統一好」行動負責人麥克道格拉斯呼籲蘇格蘭國家黨領袖薩蒙德在辯論中就英鎊、養老金和公共服務問題提供「直截了當的答案」。

（編譯/責編：路西）

網友如要發表評論，請使用下表：