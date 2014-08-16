充電新概念：用汗水給手機充電！

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在健身房裏鍛煉大汗淋漓，不僅能給你的體能充電，也能給你的手機充電！

美國化學學會最近推出了一個貼在身上的生物電池，通過人體的排汗來獲取能量。

這種生物電池能源來自乳酸，存在於人劇烈活動後的汗水中。

加利福尼亞的科學家們說，不久這一技術就能用於心臟監護器、電子表、甚至是智能手機。

「人體電能」已經帶來諸多有創意的應用，這一夢想是利用人體給電子產品充電。

有些是利用運動，通過壓電(piezoelectrics)效應產生能源；有的是利用血液，比如通過植入生物燃料電池來充電。

美國化學學會的報告說：「這是第一個利用汗水的裝置，現在能量還不夠高，只有四微瓦，我們正在進行提升，以便能驅動小的電子裝置。」

有意思的是，研究小組最初並不是想做一個生物電池，而是想設計一個可攜帶的乳酸監控儀，用來衡量運動員訓練後的乳酸來進行運動量的控制。

傳統血檢測乳酸不方便，加利福尼亞大學的賈文釗（音譯）博士便嘗試開發一種更快更便捷的測試方法。

她把乳酸感應器印在紋身貼紙上，然後貼到運動員身上進行測試。

賈博士說：「我自己也戴了，沒有什麼感覺。就像是紋身。」

「這不僅是給運動員，很多參加運動的人都想知道這些信息，以便能更有效地鍛煉。」

然後，賈博士和團隊成員更進一步，把感應器改成了汗水驅動的生物電池。

他們用一種酵素把乳酸中的電子提取，然後產生了微弱的電流。

一名志願者佩戴這個紋身貼，進行鍛煉，最終在一平方厘米的皮膚面積上產生了70微瓦的電流。

有趣的是，那些不怎麼鍛煉的人產生的電量更多，而頻繁鍛煉的人（每周三次以上）產生的電流最小。

賈博士說，那些較少鍛煉的人更容易疲憊，因此產生更多乳酸。

現在最大的挑戰是提升電量，要支持一個電子表，需要10毫瓦的電。其中的一個辦法也許就是讓設備對乳酸更敏感。

賈博士說，人體發電有其長處，比如更安全，不會漏電和充爆，也會更快。

（編譯：高毅 責編：李莉）