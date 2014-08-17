英集裝箱偷渡者為阿富汗「錫克教徒」

圖片版權 PA Image caption 被發現藏有35名偷渡者的集裝箱卸載的英格蘭埃塞克斯蒂爾伯裏碼頭。

英國警方說，在英格蘭東南部蒂爾伯裏碼頭一個集裝箱中發現的35名偷渡者是來自阿富汗的錫克教徒。

這些包括婦女和兒童在內的偷渡者是星期六早上英國警方在一艘從比利時抵達英國的船隻上卸下的集裝箱中發現的。

一名男子當時已經死亡，警方還表示，已經開始對這名男子的死亡以「殺害案」的名義進行調查。

其他人則因嚴重缺水和體溫過低被送往醫院接受救治。

目前已有30人出院，這些人現在在埃塞克斯郡警察和邊境部隊人員的照顧之下。

仍有四人留院觀察，據信他們會在周日晚些時候出院。

埃塞克斯郡警司特雷弗·羅伊說：「在目前這個階段，這些人的健康是我們的首要任務。」

警方早些時候透露，這些偷渡者是在碼頭工人聽到集裝箱裏傳出尖叫聲和拍打聲後被解救出來的，之後被送往醫院。

已找到裝運集裝箱的卡車

英國警方現在正在與國際刑警組織和其它國際機構合作，試圖查清事件發生的真實情況。

埃塞克斯警察局的一名警官說，正在對此展開「殺人案」調查，首先查清了這些人是來自阿富汗的錫克人，然後還要找出是什麼人或什麼團伙參與了這一組織偷渡的陰謀。

這名警官還透露，警方正在追查這個集裝箱在被裝上這艘載有64個集裝箱的比利時貨船之前的情況。

而比利時方面，該國警署總監維勒說，該國的民事警察已經在監控錄像中找到了把這個集裝箱運到比利時碼頭裝船的卡車。

但目前還不清楚，這個集裝箱最初來自哪裏，這35個偷渡者又是在哪裏被裝進集裝箱的。

有組織犯罪的受害者

在集裝箱裏被發現的這些偷渡者在醫院住了一夜後，沒有發現任何人有嚴重健康問題，所以大多數人在星期天上午出院，

埃塞克斯警方星期天在蒂爾伯裏附近的一個移民接待中心通過翻譯詢問這些偷渡者。

英國邊檢部門前負責人史密斯在接受BBC的採訪時，稱這些被裝在集裝箱裏的人是國際有組織犯罪團伙的受害者。

史密斯說，這些人受到有組織犯罪團伙的利用和剝削，犯罪團伙從每一個希望能進入英國和歐洲國家的人身上撈到大筆的錢，這筆錢有可能是受害者畢生的積蓄。

因此史密斯說，必須讓一些希望到西方國家生活的人們知道，可以通過申請簽證這樣的合法途徑進入英國，不要成為有組織犯罪團伙的受害者。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）