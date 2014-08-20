蘇格蘭公投：獨立後的貨幣會是什麼樣？

圖片版權 PA Image caption 調查發現，只有14%的人希望蘇格蘭獨立後使用獨立貨幣。

蘇格蘭政府希望獨立後繼續使用英鎊。它凖備同英國政府談判，以一種正式貨幣聯盟的形式同英國其他地方共享同一種貨幣。

但英國政府和在野黨均不同意獨立的蘇格蘭保留英鎊。在這種情況下，蘇格蘭有什麼選擇呢？

蘇格蘭政府首席部長、蘇格蘭國家黨領袖薩蒙德（Alex Salmond）列出了可能的選擇。這包括歐元、蘇格蘭自己的貨幣或是在沒有協議的情況下繼續使用英鎊。

歐元

蘇格蘭政府已經明確表示過不喜歡歐元，所以這一選擇可以說排除了。

蘇格蘭自己的貨幣？

在介紹蘇格蘭獨立的白皮書時，薩蒙德曾說，那些希望選擇蘇格蘭「自己貨幣」的人需要在未來蘇格蘭的選舉中獲得對這一選擇的支持。

薩蒙德希望在2016年3月宣佈一個「蘇格蘭獨立日」，2016年5月舉行首次獨立的蘇格蘭議會選舉。

這也就意味著，至少在蘇格蘭獨立的最初一段時間，即2016年3月到2016年5月，不太可能有一個獨立的蘇格蘭貨幣。

何況，薩蒙德一直堅持說，不管在什麼情況下，英鎊都是「我們的貨幣，我們要保留它。」

第三選擇

這樣就只剩下了最後一種選擇：沒有正式協議的情況下繼續使用英鎊。

但這會持續多長時間呢？

薩蒙德再三強調，在這種情況下繼續使用英鎊只是一個最合適的「過渡性」安排，而非永久的解決方法。他這樣說是基於蘇格蘭政府財政委員會的建議。

所以也就是說，如果蘇格蘭獨立，最終還是可能產生一個獨立的蘇格蘭貨幣。

當然，對薩蒙德來說，這三種選擇都是他不想看到的。

他仍然希望，一旦支持獨立的意見在公投中獲勝，還是能同英國政府達成貨幣聯盟的協議。

民意調查顯示，大多數蘇格蘭人認為一旦獨立會同英國有一個貨幣聯盟。然而這種看法大概有些一廂情願。

那些不希望蘇格蘭脫離英國的人說，保留英鎊的唯一辦法就是在公投中對蘇格蘭獨立說「不」。

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