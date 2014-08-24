英國著名演員導演理查德•阿滕伯勒去世
- 2014年 8月 24日
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英國著名演員和導演理查德·阿滕伯勒勛爵去世，享年90歲。
理查德的兒子告訴BBC，他的父親是在周日（24日）中午去世的。
阿滕伯勒勛爵曾是英國最著名的演員之一，後來成為非常成功的電影導演。
在他橫跨60年的德演藝生涯中，他在一系列的電影中出演角色，其中包括中國觀眾熟悉的二戰驚險影片《勝利大逃亡》和好萊塢科幻大片《侏羅紀公園》等。
作為電影導演，他執導的最著名的影片是榮獲兩項奧斯卡獎的《甘地傳》。
英國首相卡梅倫發推文稱：「他（阿滕伯勒勛爵）在電影《布萊頓硬糖》中的表演非常出色，他執導的影片《甘地傳》令人嘆為觀止。理查德•阿滕伯勒是一位影壇巨人。」
理查德•阿滕伯勒1923年8月29日出生在英國劍橋。他的弟弟大衛·阿特伯勒是BBC電視台著名的自然節目主持人。
理查德在12歲時開始他的表演生涯，18歲時參加皇家戲劇藝術團並完成自己的專業舞台首演。
19歲時他導演了自己的處女作《效忠祖國》 (1942)，並以影片《多可愛的戰爭》(1969)獲得巨大成功。
他在1967年被授予大英帝國司令勛章CBE，並於1976年獲封爵士。
1993年，理查德•阿滕伯勒成為終身勛爵。
阿滕伯勒勛爵過去幾年一直與他的太太住在一家養老院裏。
6年前，他摔了一跤，那之後便坐起了輪椅。
（編譯/責編：尚清）