英國著名演員導演理查德•阿滕伯勒去世

圖片版權 AP Image caption 理查德·阿滕伯勒勛在一系列的電影中出演角色，其中包括二戰驚險影片《勝利大逃亡》和好萊塢大片《侏羅紀公園》等。

英國著名演員和導演理查德·阿滕伯勒勛爵去世，享年90歲。

理查德的兒子告訴BBC，他的父親是在周日（24日）中午去世的。

阿滕伯勒勛爵曾是英國最著名的演員之一，後來成為非常成功的電影導演。

在他橫跨60年的德演藝生涯中，他在一系列的電影中出演角色，其中包括中國觀眾熟悉的二戰驚險影片《勝利大逃亡》和好萊塢科幻大片《侏羅紀公園》等。

圖片版權 g Image caption 理查德•阿滕伯勒1923年8月29日出生在英國劍橋。他的弟弟大衛·阿特伯勒是BBC電視台著名的自然節目主持人。

作為電影導演，他執導的最著名的影片是榮獲兩項奧斯卡獎的《甘地傳》。

英國首相卡梅倫發推文稱：「他（阿滕伯勒勛爵）在電影《布萊頓硬糖》中的表演非常出色，他執導的影片《甘地傳》令人嘆為觀止。理查德•阿滕伯勒是一位影壇巨人。」

理查德•阿滕伯勒1923年8月29日出生在英國劍橋。他的弟弟大衛·阿特伯勒是BBC電視台著名的自然節目主持人。

理查德在12歲時開始他的表演生涯，18歲時參加皇家戲劇藝術團並完成自己的專業舞台首演。

19歲時他導演了自己的處女作《效忠祖國》 (1942)，並以影片《多可愛的戰爭》(1969)獲得巨大成功。

圖片版權 epa Image caption 阿滕伯勒勛爵過去幾年一直與他的太太住在一家養老院裏。

他在1967年被授予大英帝國司令勛章CBE，並於1976年獲封爵士。

1993年，理查德•阿滕伯勒成為終身勛爵。

阿滕伯勒勛爵過去幾年一直與他的太太住在一家養老院裏。

6年前，他摔了一跤，那之後便坐起了輪椅。

（編譯/責編：尚清）