保守黨前副首相：削減移民應豁免留學生

圖片版權 PA Image caption 赫塞爾廷勛爵說留學生 「不是那種會造成移民焦慮的人」。

英國保守黨前副首相赫塞爾廷勛爵說，政府計劃削減來英淨移民數時應排除外國學生。

歷任撒切爾和梅傑內閣的赫塞爾廷勛爵說，非歐盟學生不應計入官方移民數據，以避免損害英國大學的利益，以及英國的海外名聲。

赫塞爾廷勛爵在接受BBC政治事務記者艾倫·索迪採訪時說，留學生「不是那種會造成移民焦慮的人」。

內政部回應說，留學生仍將被計入移民數據。

首相卡梅倫已承諾削減淨移民數，到2015年將減至每年少於10萬人次，但內政大臣特雷莎·梅說要減至數萬人。

英國國家統計局估計，去年來英長期淨移民數為21.2萬人。

「寶貴的資產」

赫塞爾廷勛爵警告說，如果英國不能吸引外國學生，這將對「隨之而來的資金缺乏」有影響，「對大學來說很嚴重」。

他補充說，在英國大學裏受過教育的學生畢業後「無疑」將成為英國的「大使」。

赫塞爾廷勛爵說：「說到數萬人時，政府必須要意識到在我們國家，在我們的大學，在我們的商學院，有很多經濟條件好而且受過良好教育的學生，他們是一筆寶貴的資產。」

內政部回應說，留學生仍將被計入官方淨移民數據，因為他們仍「對我們的社區和公共服務產生影響」。

聲明中說，政府「正在建立一個對英國公民和合法移民公平但對違規者嚴苛的移民系統」。

內政部的聲明還說，去年來英就讀大學的申請上升了7%，「我們國際一流的羅素集團大學的申請上升更多」，但英國的學生簽證制度已遭長期濫用，當局正進行改革。

內政部最新數據表明，截至2014年3月，英國「學習相關簽證」上升了6%至219053份，其中來自中國、巴西和馬來西亞公民的申請有所增加，來自巴基斯坦、印度等申請卻有所下跌。

今年早些時候，商務大臣文斯·凱布爾說，留學生已經捲入了移民數字的「公眾恐慌」中，要是政府視削減學生數字為成功將是「非常可笑」。

（編譯：實習生李蒸 責編：葉靖斯）

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