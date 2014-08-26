英國首例埃博拉患者接受ZMapp治療

圖片版權 Image caption 首例感染埃博拉病毒的英國人威廉·普利已經接受實驗性藥物ZMapp治療。

在倫敦皇家免費醫院治療首例感染埃博拉病毒的英國人威廉·普利的醫生說，已經給普利使用了實驗性藥物ZMapp。

醫護人員周二（26日）說，他絕對是一名異乎尋常的、有著強大恢復能力的年輕人。

來自英格蘭薩福克地區的普利是在塞拉利昂志願為埃博拉患者服務時感染上的埃博拉病毒。

上星期天他被皇家空軍的專機接回英國後，立即被送到倫敦北部皇家免費醫院的完全隔離室接受治療。

皇家免費醫院是全歐洲獨一無二的設有特殊傳染病隔離病房的醫院。

該病房配有一個特殊的塑膠帳篷，在醫務人員能與病人互動的情況下，確保起到完全隔離的效果。

普利所接受的實驗性藥物ZMapp此前也曾用來治療兩名在利比里亞治療病人時感染上埃博拉病毒的美國醫生，這兩名醫生現在已經完全痊癒。

但是一名同樣接受ZMapp治療的感染了埃博拉病毒的西班牙牧師，卻在本月早些時候不治身亡。

ZMapp此前只在動物身上做過實驗，所以專家說，目前還不清楚，這一藥物是否能增加埃博拉患者的生還機會。

與此同時，世界衛生組織說，ZMapp的存量極為有限。

普利是在聽說塞拉利昂的凱內馬政府醫院的埃博拉病人無人護理後，自願要求調到那家醫院，專門護理埃博拉患者。

他在完全了解自己的行為可能帶來的風險後，仍然自願要求照料埃博拉病人，被塞利昂當地人視為英雄。

目前還沒有任何治療致命性極高的埃博拉的藥物，但是在出現病症的早期進行治療，並保持充足的水分，患者還是有活下來的機會。

此次埃博拉在西非大爆發3個月來，在幾內亞、利比里亞、尼日利亞和塞拉利昂已經有2,600多人感染，其中包括240多名醫務工作者。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）