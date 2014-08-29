英國海灘埋金條 藝術催生淘金熱

圖片版權 Getty Image caption 組織者希望人們在海灘上挖金條的過程中，也壘個沙城堡，創造一個藝術品

一位德國藝術家在英國肯特郡海灘上埋下價值1萬英鎊的金條，淘金者蜂湧而至。

賽爾斯托弗把30根24克拉的純金金條藏在英國肯特郡的Folkestone地方的Outer Harbour港口海灘上。

這個被稱為Folkestone Digs「Folkestone挖掘」的項目是塞爾斯托弗參加該鎮每三年一度的藝術節的「作品」。

退潮後，已經有150多人在海灘上挖金條。組織者說，任何人挖到了金條，可以歸其本人所有。

創意項目

Folkestone藝術節從8月30日到11月2日舉行。已故英國披頭士樂隊主唱列農的遺孀大野洋子也將展出她的作品。

組織者比格斯說，海灘上埋了30根金條，也埋了更多的墊圈。如果你拿著金屬探測器去尋寶，在找到金條之前會找到一堆墊圈。

他說，我們不知道人們是否會找到金條，但希望人們在海灘上挖金條的過程中，也壘個沙城堡，創造一個藝術品。

（編譯：白墨 責編：顧垠）