英國海灘埋金條 藝術催生淘金熱
- 2014年 8月 29日
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一位德國藝術家在英國肯特郡海灘上埋下價值1萬英鎊的金條，淘金者蜂湧而至。
賽爾斯托弗把30根24克拉的純金金條藏在英國肯特郡的Folkestone地方的Outer Harbour港口海灘上。
這個被稱為Folkestone Digs「Folkestone挖掘」的項目是塞爾斯托弗參加該鎮每三年一度的藝術節的「作品」。
退潮後，已經有150多人在海灘上挖金條。組織者說，任何人挖到了金條，可以歸其本人所有。
創意項目
Folkestone藝術節從8月30日到11月2日舉行。已故英國披頭士樂隊主唱列農的遺孀大野洋子也將展出她的作品。
組織者比格斯說，海灘上埋了30根金條，也埋了更多的墊圈。如果你拿著金屬探測器去尋寶，在找到金條之前會找到一堆墊圈。
他說，我們不知道人們是否會找到金條，但希望人們在海灘上挖金條的過程中，也壘個沙城堡，創造一個藝術品。
（編譯：白墨 責編：顧垠）