蘇格蘭獨立公投：華人關心些什麼問題？

蘇格蘭在將在9月18日決定是否獨立，當地的華人自然也會受到這次公投的影響，華人關心的是什麼呢？

走訪蘇格蘭，當地的華人主要來自香港、台灣以及中國，從事的行業因為先來後到，有所不同，所以擔心的問題也不太一樣。

由於歷史的因素，來自香港的華人目前在蘇格蘭依舊算是多數，從事的行業也比較多樣，有零售、餐飲、會計、法律等等。

可是華人在蘇格蘭居住地區比較分散，以蘇格蘭的首府愛丁堡為例，就沒有中國城或者唐人街，反而是格拉斯哥有個小小的、號稱China town的商場。

這個商場裏面也就幾家規模不大的店鋪和法律服務、會計師之類的辦公室，另外有一家海鮮店和一家號稱蘇格蘭規模最大的中餐館。

這些店鋪大多是來自香港的華裔經營的，但是顧客背景卻來自兩岸三地，不少在蘇格蘭其他地方經營外賣店或者中餐館的華人到此補貨，其中有不少是近年通過不同方式入境的中國移民。

他們幾乎都不願意接受正式的採訪，只是說他們比較擔心的是蘇格蘭的經濟未來，因為餐館行業和地方經濟關係太密切，如果經濟不好對他們的收入甚至移民的條件都會造成很大的影響。

到商場邊那家餐館進餐的華人顧客，大多是來自香港的老移民，在當地已經居住了相當長的時間，一位自稱姓劉的老太太說，她大概在十多年前被兒子從香港接來，在蘇格蘭看病不用錢，老人福利也比香港好。

雖然陪同她一起進餐的兒子和媳婦都安慰她別擔心，但是劉老太太還是憂心的說，脫離了英國之後的蘇格蘭，沒有了英國的補貼，如果影響了健康保險、老人福利，她就會成了兒女的負擔，卻又沒辦法回去香港。

台商是在1990年代，因為蘇格蘭要成立類似電腦工業走廊而大筆投資蘇格蘭，據稱一度還是蘇格蘭的最大的外資來源，但是歐盟擴大，蘇格蘭失去優勢，電腦工業走廊功敗垂成，這對台商的心理似乎造成了相當的影響。

蘇格蘭台商會的會長何傑說，他最擔心的就是財產縮水，退出電腦業轉行的何傑表示，蘇格蘭獨立最大的問題是有很多不確定因素有待解答，例如一旦獨立，國籍要選擇英國？還是要選擇蘇格蘭？他現在向銀行的借貸是以英鎊計算，獨立的話，新的貨幣與英鎊是什麼樣的關係？匯率是多少？

何傑表示，實在難說，所以很多當地台商，對蘇格蘭是否應該獨立這個問題都採取「噤聲」的態度。

三十多年前從香港來到蘇格蘭經營餐館的鄺先生也是不願意表達意見，他表示，華人佔蘇格蘭人口比例很小，微不足道，與其招惹蘇格蘭統派或者蘇格蘭的獨派，不如不要作聲。

反倒是一位在愛丁堡經營南洋餐館、來自新加坡的郭先生說，如果統獨之間的差距很小的話，華人就應該趁這個機會讓自己的聲音給其他族群聽見，不然華人永遠就是那個「沉默的一群」。

（責編：董樂）