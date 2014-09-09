「中國正在試行簡化知識產權保護系統」

Image caption 英國有製造、設計、時裝等多個知識產權密集型產業

英國知識產權大臣內維爾·羅爾夫男爵夫人（Baroness Neville-Rolfe）表示：中國已經認識到知識產權的重要性，正在嘗試簡化保護知識產權系統。

內維爾·羅爾夫男爵夫人與英國上百名來自商界、法律界人士剛剛結束了在中國的訪問，參加了為期一周的中英知識產權研討會。

她向BBC中文網表示，知識產權雖然聽上去一點也不亮麗，但對英國各個行業的就業卻非常重要，涵蓋了很多產業，包括製造業、設計、時裝等等這些知識產權密集型的產業。

中國總理李克強2013年12月訪問英國期間與卡梅倫首相協商同意舉行此次研討會。

本次研討會旨在讓英中兩國的商界直接與政府互動，增加對兩國知識產權系統的了解，就存在的問題和知識產權領域出現的變化公開對話。

自2011年12月起，英國知識產權局在英國駐華使館設立了專員，加強貿易與投資關係，支持知識產權型和創新型企業在海外的發展。

另外，2014年7月1日，英國知識產權局與中國國家知識產權局啟動了新專利審查高速路的試運行。

據內維爾·羅爾夫男爵夫人介紹，本次研討會上也討論了這樣的高速路究竟該如何運作，而這一項目的基本理念是：只要在中國或英國任何一方提出專利申請，兩國政府同意將加快審查速度。

本次研討會期間，英中貿易協會與中國最大的電子商務公司阿里巴巴還簽署了合作備忘錄。

根據備忘錄內容，阿里巴巴集團同意與英中貿易協會成員企業合作，盡快移除英中貿易協會成員企業通知到的侵權商品。

簡化

根據中英貿易協會2013年發表的商務環境調查報告，知識產權保護問題已成為英國企業投資中國的最大顧慮之一。

早在2007年英國知識產權局為企業提供的在中國如何保護自身產權的指南（An Enforcement Road Map），雖然對中國當局為打擊日益增加的知識產權罪行將重點從立法轉移到如何有效執行現有的立法加以肯定，不過同時指出，「對外界來說，維護自身權益還是有很多不清晰之處，因為針對違法行為的司法行動通過國家和省級不同的機構分散進行，彼此之間有不同的側重、不同的做法。」

直到最近，中國仍然承認，長期以來，中國知識產權審理案件存在「審判尺度不統一、授權和確權案件久拖不決以及循環訴訟等問題。」

中國知識產權執法有行政機關執法、民事司法和刑事司法三種，多個中央機構分別履行著保護知識產權的不同職能，主要包括國家知識產權局、國家工商行政管理總局、新聞出版總署、國家版權局、文化部、農業部、國家林業局、公安部、海關總署、最高人民法院、最高人民檢察院等。

內維爾·羅爾夫男爵夫人透露中國目前正在上海嘗試一種模式簡化保護知識產權系統，集中處理商標、版權和專利這些目前中國分屬不同部門管理的內容。

「如果這一簡化模式在上海自貿區內試行良好, 中國很有可能將走向更加簡化的保護知識產權系統。「

就在內維爾·羅爾夫男爵夫人率領的英國代表團訪問中國前，中國人大常委會決定在北京、上海、廣州設立首批知識產權法院。

內維爾·羅爾夫男爵夫人說，英國方面目前已經獲得邀請參加圍繞上海知識產權法院的工作，而且未來還將有更多的工作要做。

在談到本次中國之行時，內維爾·羅爾夫男爵夫人表示，圍繞知識產權中英雙方著重在三個方面，即法律、執法和教育，而她也從本次在中國所受到的接待感覺到中國已經用了更好的方式來面對知識產權問題。

（採寫：羅玲 責編：董樂）