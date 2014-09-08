英王室又要添丁 首相率先賀喜

圖片版權 PA Image caption 去年7月22日，威廉和凱特有了他們的第一個孩子，喬治王子。

英國王室證實，劍橋公爵夫人凱特懷上了她的第二個孩子。

克拉倫斯宮還說：「劍橋公爵及夫人非常高興地宣佈，他們正在期待第二個孩子。」

卡梅倫首相率先向他們兩人表示祝賀。

卡拉倫斯宮發表的一份聲明稱，女王和雙方家庭的成員都對這一消息感到高興。

在凱特第一次懷孕期間，她曾有嚴重的孕吐，並接受醫生治療。

該疾病被稱為妊娠劇吐，可能需要補充水分、藥物和營養物質。

英國首相卡梅倫發表推文稱，他對威廉和凱特期待另一個寶寶感到欣慰。

王室還說，凱特將不會與威廉王子一道在周一前往牛津，參加一次計劃好的活動。

威廉王子在他父親查爾斯王子之後，是英國王位第二繼承人。

去年7月22日，威廉和凱特有了他們的第一個孩子，喬治王子。

（編譯/責編：尚清）