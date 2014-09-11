西班牙少數族裔集會要求獨立公投

圖片版權 AFP Image caption 數萬加泰羅尼亞人聚集在西班牙巴塞羅那，要求舉行獨立公投的權利。

在下周蘇格蘭舉行獨立公投前，數萬加泰羅尼亞人聚集在西班牙巴塞羅那，要求舉行獨立公投的權利。

參加者揮舞著加泰羅尼亞旗幟，穿著加泰羅尼亞旗的紅色和黃色顏色的衣服，或在臉上身上繪出旗幟的顏色，人們站成一個V字形，表明他們要求投票的願望。

路透社援引組織者說，約50萬人簽名表示要參加這一活動。

他們受到蘇格蘭即將舉行獨立公投的鼓舞，不少人還揮舞著蘇格蘭旗幟。

加泰羅尼亞地區政府號召在11月9日舉行公民投票，但西班牙政府說這一投票是非法的。

9月11日是加泰羅尼亞的「國慶日」。每年當地都要舉行盛大慶祝活動。

獨立思潮

參加集會的維克多·潘耶拉教授對路透社記者說：「我們要決定我們的未來，我們不明白為什麼這一權力總是被剝奪。」

另一位參加者安娜·默倫德茲說，她對蘇格蘭9月18日舉行獨立公投感到「嫉妒」。

加泰羅尼亞是西班牙最富有和工業化程度最高的地區，有著自己的語言和文化傳統，也是西班牙最具獨立思潮的地區之一。

直到不久前，加泰羅尼亞想從西班牙完全獨立的人並不多。但西班牙嚴重的經濟危機促使對分離的支持激增。西班牙民意測驗顯示，當地支持獨立的人從2006年的13.9%一下子增加到2014年3月份的45.2%。

西班牙中央政府反對任何地區獨立的舉措。根據西班牙憲法，只有中央政府同意，才能舉行合法的全民公投。

（編譯：立行/責編：橫路）