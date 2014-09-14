女王首次表態敦促蘇格蘭人「仔細考慮」未來

圖片版權 Reuters Image caption 女王曾在7月接見蘇格蘭首席部長薩蒙德。

英國女王伊麗莎白二世敦促蘇格蘭人在18日獨立公投之前要「仔細考慮」。

這是女王第一次公開就蘇格蘭獨立公投發表看法。

記者表示，反對蘇格蘭獨立的人可能會抓住機會宣稱，這代表著女王對自己陣營的支持。

不過，皇室官員表示，這並沒有違反英國憲法對女王必須保持政治中立的規定。女王「無意影響蘇格蘭獨立公投結果」。

英國女王周日是在她位於蘇格蘭巴爾莫拉爾莊園附近的教堂外說這句話的。

「走嘴」

BBC皇家事務記者亨特介紹，當時，教堂外的人群中有一人開玩笑說，今天肯定不提公投之事。女王完全可以趁勢聊聊天氣。但是相反，女王回答說，「我希望人們將仔細考慮未來」。

亨特認為，今年88歲的女王有著處理政治分歧的豐富經驗。這番話並不是女王「說走了嘴」，而是代表著女王和其他許多人一樣，感受到星期四投票的重要性。

近日有媒體報道，英國女王伊麗莎白二世對蘇格蘭獨立的前景非常擔憂。

對此，白金漢宮發表聲明，強調女王「超越政治」，無意影響蘇格蘭獨立公投結果。

白金漢宮表示，蘇格蘭公投是「蘇格蘭人民自己的事」。

蘇格蘭政府發表的獨立白皮書中說，一旦蘇格蘭獨立，女王仍將是獨立的蘇格蘭國家的國家元首。

（編譯：蘇平，責編：羅玲）