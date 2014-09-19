蘇格蘭公投：女王敦促「尊重」民意

圖片版權 Getty Image caption 英國女王伊麗莎白二世：相信蘇格蘭公投後，人們會本著「「相互尊重和支持」的精神團結起來。

英國女王伊麗莎白二世說，她相信蘇格蘭在舉行獨立公投後，人們會本著「「相互尊重和支持」的精神團結起來。

她表示，她能夠理解會有一些「強烈的感情和完全不同的情緒」。

但她說，相信「對他人感情的理解」 會化解這種情緒。

早些時候，蘇格蘭選民投票，做出保持其作為聯合王國一部分的決定，贊成統一的票數為2001926張，主張獨立的票數為1617989張，比率大約是55%對45%。

女王是在公投結果宣佈、蘇格蘭首席部長薩蒙德宣佈將辭職後做出的上述表態。

女王目前在蘇格蘭阿伯丁郡的行宮裏。

「矛盾的情緒」

女王表示，經過數月的討論、辯論、思考，現在終於得到了公投的結果，這是英國全體人民都將尊重的結果。

「而對蘇格蘭及其它地方的很多人來說，在家庭、朋友和鄰里間都有著強烈的感受和矛盾的情緒。」

「在我們這個享有堅強民主傳統的國家裏，這是極為自然的事情。但我相信對他人感情的理解會化解這種情緒」。

她補充說：「在我們邁向未來之際，我們應該牢記，雖然有各種不同的意見，我們都熱愛蘇格蘭，這也是幫助我們全體團結起來的因素之一。」

如果這次公投蘇格蘭決定獨立的話，英國女王也仍是蘇格蘭女王。

英國女王伊麗莎白二世的祖上包括蘇格蘭的瑪麗女王、曾為蘇格蘭王的詹姆士六世（後成為英國國王的詹姆士一世）和成功使蘇格蘭從英格蘭獨立的羅伯特·布魯斯。

伊麗莎白二世的母親王太后則和一個古來的蘇格蘭貴族家族有更直接的血緣關係。

（編譯：立行/責編：李莉）