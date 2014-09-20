英國出資協助法國防堵加萊非法移民

圖片版權 Reuters Image caption 過去幾個月來聚集在加萊的非法移民越來越多。

英國政府承諾出資1,200萬英鎊協助法國對付非法移民試圖從加萊進入英國的問題。

英國內政部長特雷莎·梅和法國內政部長卡澤納夫共同宣佈了一個計劃。

按照這個計劃，英國和法國在非法移民問題上將更緊密的合作。

英國將分3年，每年提供400萬英鎊，和法國政府共同出資解決問題。

嚴防非法移民

法國加萊港口的安全措施將會獲得提高，過去幾個月來聚集在這裏的移民人數不斷增加。

移民官員將採取更高科技的辦法來偵測卡車和集裝箱車輛是否有人躲藏在內。

其他阻止非法移民偷渡的措施還包括建造更堅固的柵欄，以及提高加萊港口停車場的安全警戒。

移民官員布羅肯希爾表示，英國和法國的執法機構也會將目標放在人口走私和偷渡背後的有組織犯罪團伙。

保護弱勢族群

法國加萊最近幾個月來緊張情勢升高，因為聚集在那裏的人們越來越多。

法國相信，目前加萊大約有1,500名非法移民。

過去一年裏北非、東非和中東的人道危機使得非法移民人數增加了50%。

聚集在加萊的非法移民有許多人住在帳篷裏或是非法佔據空屋居住，非法移民也造成加萊街頭衝突不斷。

（編譯：友義 責編：立行）