普利茅斯大學擬花15萬英鎊買7把椅子

Image caption 大衛·考斯萊特教授表示，這些椅子對學校非常重要。

據悉，英國普利茅斯大學已同意花15萬英鎊購買7把椅子，用於學生畢業典禮。

該大學的高層管理人員向家具設計師約翰·邁克佩斯訂購製作這些手工製作的工藝椅子。

BBC記者看到了一封校方電子郵件，該校公關部門警告說，這樣做可能損害學校聲譽。

該校副校長大衛·考斯萊特教授表示，學校希望用「私人捐贈和慈善基金會」的錢來買這些椅子。

他說，普利茅斯大學每年的畢業周會吸引超過2.5萬名學生和嘉賓，並為該市經濟注入約70萬英鎊。

考斯萊特教授說：「這次計劃訂購新畢業典禮家具，這是把我們的畢業典禮搞得更好的下一步舉措。」

校長停職

這些椅子的設計和花費仍有待證實，但有人告訴BBC，這個項目的開支預計將不止15萬英鎊。

在這一新聞曝光之際，普利茅斯大學正分別對該大學校董會主席威廉·泰勒和該大學校長溫迪·珀塞爾教授進行調查。

作為一名退休的前法官，威廉·泰勒被幾名女士和學生投訴，指責他性騷擾，目前他因此離職。

提出這些投訴的是該大學校長溫迪·珀塞爾教授，但她也因為與這些投訴無關的其它涉及行為的問題接受調查而被停職。

該大學尚未透露珀塞爾教授停職的原因。

（編譯/責編：立行）