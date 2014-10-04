數十萬英國父母省吃儉用供孩子上大學

圖片版權 uk Image caption 十分之一的父母借錢支付孩子上大學的費用

金融數據公司調查顯示，數十萬名英國家長節衣縮食，以節省開支為孩子支付上大學的費用。

金融數據公司「Experian」公布研究結果說，五分之一的家長為了負擔孩子大學費用而面臨財務壓力。

這包括了大學住宿費、伙食費、交通費和水電煤氣等費用。

提供個人信用審核信息的「Experian」金融數據公司，對1,000多個英國家庭採樣，做成上述的調查研究。

財務壓力

調查報告說，「上大學對學生自己和他們的父母而言都是非常昂貴的。」

如果一個家庭同時有兩個或更多的孩子在讀大學，那麼財務壓力更是巨大。

英國目前大約有160萬在學的大學本科生，這意味著有超過30萬個家庭為了負擔孩子上大學的費用而縮減家庭基本開支。

大約10%的父母表示自己靠舉債過日子，或使用信用卡消費。

低估情況

報告還說，太多父母低估了他們孩子上大學對他們自己的財務狀況造成什麼樣的影響。

雖然大學學生是已經離開家的成年人，但是大學生能借多少學生貸款仍然取決於他們父母的收入。

家庭年收入不足25,000英鎊的大學生，學費和生活費加起來最高能借到每年7,000英鎊的貸款。

父母的年收入越高，大學生能借到的金額就越少，但最少也有每年3,000英鎊。

貸款不足的部分就由父母幫忙，或學生打工賺錢支付，這讓許多家庭承受財務壓力。

（編譯：友義 責編：尚清）