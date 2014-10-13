為防埃博拉 希思羅機場即將對旅客篩查

Image caption 希思羅機場即將對來自埃博拉疫區的旅客進行篩查。

英國衛生大臣亨特表示，希思羅機場從周二（10月14日）起將會對旅客進行埃博拉病毒篩查。

機場工作人員會對來自埃博拉疫區的旅客測量體溫，旅客還需要填寫問卷，以及留下自己的聯絡方式。

希思羅第一候機樓將從周二開始進行篩查，英國衛生部預計從埃博拉疫區國家抵達英國的85%乘客會通過希思羅機場入境。

任何疑似感染埃博拉的乘客將會被送往醫院。而那些因與埃博拉病患接觸過但是沒有發病症狀的「高風險」旅客，英國公共衛生局（Public Health England）的公共人員將會每天與他們通話。

不過由於埃博拉疫情最為嚴重的塞拉利昂、利比里亞和幾內亞沒有直飛英國的飛機，因此感染病毒的乘客有可能會通過其它機場進入英國。

亨特說，蓋特威特機場和歐洲之星火車站對乘客的篩查將會在未來一周內開始。

他指出，埃博拉在英國的蔓延風險很低，但是預計也會有少數的病例。

亨特表示「真的很難預計」具體會有多少病例，但是認為在未來三個月內的病例數字會在10例之下。

九月份有大約1000人從西非埃博拉疫區抵達英國。

埃博拉病毒在西非已經造成超過4000人死亡。 英國公共衛生局曾表示不會進行任何入境篩查，但是亨特表示，醫生專家的建議有所改變，英國是在為在西非的疫情繼續惡化做凖備。

(編譯：林杉 / 責編：李莉）

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