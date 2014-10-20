英國年終前將公布限制歐盟移民計劃

Image caption 卡梅倫表示將會公布限制歐盟移民計劃的框架。

英國首相卡梅倫（David Cameron）稱，將在聖誕節前公布進一步限制歐盟成員國公民在英國居住期間享受福利和權利限制的計劃框架。

唐寧街十號表示，政府正在考量多種選項，而尚未作出最終決定。

日前，坐訪倫敦的離任歐盟委員會主席巴羅佐（Jose Manuel Barroso）堅稱，英國提議為歐盟區國家公民自由流動「人為設限」（"arbitrary cap"）是不可能被接受的。

巴羅佐還警告說，如果英國選擇退出歐盟將是鑄成「歷史性錯誤」。

唐寧街十號首相官邸則第一時間對巴羅佐的講話予以反駁，指出這個即將離任歐盟領導人的講話不負責任。

BBC政治事務編輯尼克·羅賓遜（Nick Robinson）分析認為，右翼反歐盟黨派「英國獨立黨」（UKIP）迅速崛起並可能在11月20日的一次地方補選中再次擊敗執政黨的局勢，使得執政保守黨必須強化對歐盟態度以避免繼續流失選票。

急剎車

有消息人士透露，英國政府可能會提議在歐盟移民人口申請英國社會保險號碼達到一定數額後宣佈「急剎車」（ "emergency brake" ），也就是暫停對新到來歐盟移民簽發社會保險卡。

沒有合法社會保險卡號的人依法不能在英國工作和享受社會福利。

巴羅佐此前多次警告英國政府，任何形式的限制歐盟移民權利都是「非法」的。

英國首相府人士表示，卡梅倫首相將試圖在不從根本上動搖歐盟「人口自由流動」基本原則的前提下，有條件推出限制歐盟公民享受福利和工作權的政策框架。

由於英國政府和議會均已分別簽署和核准了奠定歐盟基礎的《羅馬條約》等一系列國際條約，使得這些歐盟條約已經成為英國國內法，因而政府政策必須確保「不違法」。

分析人士指出，首相卡梅倫如今是被前後夾擊，面對兩難困局：前有歐盟條約限制，後有國內右翼黨派崛起和民間反對歐盟移民情緒的巨大壓力。

（編譯：晧宇 責編：尚清）