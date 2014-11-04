彭定康：英擔心經貿關係未就香港對華施壓

Image caption 彭定康對英國政府對香港形勢採取低調回應的做法表示質疑。

香港末代總督彭定康表示，英國由於擔心與中國的經貿關係受損，沒能向中國施壓要求其遵守中英協議。

彭定康表示，英國應該作出努力支持香港民主，採取「沉默」政策將會起到相反的作用。

前港督彭定康周二（4日）在倫敦出席英國國會下議院外交委員會有關香港問題的聽證會時講的這番話。

這是外交事務委員會7月決定調查《中英聯合聲明》在香港的實施情況後，首次召開聽證會。

他指出，英國因為擔心失去對華貿易機會，不太情願向北京提出棘手的問題。

彭定康說，「中國強調在香港發生的事情與我們無關，但是我們應該公開以及私下裏非常明確地表示，情況並非如此。」

議會下院外交委員會的議員們還披露，北京敦促他們不要「干涉中國事務」。

「未來被偷走」

彭定康說，他讚賞香港抗議者的勇氣。他指出香港的佔領運動是由於年輕一代認為香港的未來被偷去，中國應該明白香港人不會尋求獨立，近年香港人更關注言論自由及對自主的追求，佔領街道的學生也正體現民主社會的成熟。

他說，港府需作更多讓步，才能令佔領示威者撤離。

彭定康對英國政府對香港形勢採取低調回應的做法表示質疑。

他說，中英兩國1984年簽署聯合聲明，同意移交香港主權，並同意實行「一國兩制」原則實行管治，因此英國對香港的未來有「合法」利益。

「明確表態」

彭定康在議會外交委員會聽證會上批評政府和外交部把這個涉及英國主權和尊嚴的問題交給議會外交委員會來討論。

他說，「當中國強調在香港發生的事情與我們無關，我們應該公開以及私下裏非常明確地表示，情況並非如此。」

他指出，「在政府和商界總有一些有影響力的團體認為，如果你在任何情況下都小心謹慎，避免得罪中國，或者說一些中國不同意的觀點，你才能與中國做生意。這種做法只能鼓勵中國不按規矩作事情。」

彭定康說，在香港抗議局勢開始升級之前，英國就應該在7月提出法治和司法獨立問題，這樣做也許更「有幫助」。

「也許（政府部長）私下裏或者閉門會談中提出過這些問題。」

他說，「我們本可以表達這些觀點，這些觀點不具有挑釁性，但是能給港人希望寄托。」

「缺乏能力」

彭定康批評香港缺乏有領導能力的人解決目前的政治僵局。

他說，香港警隊是全世界最優秀的警隊之一，但警隊被用作取代政策，警棍和胡椒噴霧並不是化解僵局的答案，需要通過政治途徑解決。

彭定康表示，「我認為我們可以提出一些可行的建議，使香港政府和中國政府擺脫困局。」

「我認為，在目前的局勢中的迴旋餘地比我們想像的多，現在示威者將很難作出讓步，因為他們感到他們從外界沒有得到他們理應得到的支持。」

「從某些方面來說，我們不但沒有使形勢得到逆轉，反而使形勢變得更難解決。」

（編譯/責編：路西）

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讀者反饋

作為當年英國殖民香港的代表，給香港人多少民主呀?所以不要再來說三道四了,還是養老去吧

不想說,

彭定康說，英國沒能向中國施壓要求其遵守中英協議。

中國沒有違反中英協議。英國有什麼必要向中國施壓要求其遵守中英協議？就如同美國沒有侵犯人權，英國就沒有必要向美國施壓要求其尊重人權。

中英聯合聲明說：「關於中華人民共和國對香港的上述基本方針政策和本聯合聲明附件一對上述基本方針政策的具體說明，中華人民共和國全國人民代表大會將以中華人民共和國香港特別行政區基本法規定之，並在五十年內不變。」

而香港《基本法》規定：「行政長官的產生辦法根據香港特別行政區的實際情況和循序漸進的原則而規定，最終達至由一個有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生的目標。」

2017年普選方案，既符合「循序漸進的原則」，又符合「提名委員會提名後普選」，完全符合《基本法》。對比之下，佔中者要求的「不循序漸進」，「不要提名委員會提名」，才是違反《基本法》，進而違反中英協議。

既然彭定康要求英國政府向違反中英協議者施壓，那他就有義務要求英國政府向佔中者施壓，讓佔中者撤回違反中英協議的要求。

讀者,

彭定康必須清楚，香港對於英國來說和蘇格蘭對於中國來說是一樣的，你可以表示很有興趣，但是任何多餘此的舉動只會讓中國人民憤怒。

英國所有政客必須清楚，香港是19世紀中英戰爭的結果，當時中國屈辱戰敗，割讓香港。英國想再次對香港施加影響很簡單，請再次派遣你的艦隊過來和中國商量，看看此次是否還是同樣結果。

Willingl, Japan

彭定康說不能 「鼓勵中國不按規矩作事情。」 歐美國家制定的規矩是保護歐美利益的，例如歐美可以有向發展中國家輸出商品和資本的自由，但發展中國家的工人沒有到歐美去就業的自由。發展中國家憑什麼要遵守你們制定的規矩？你們制定的規矩就應該普世？中國人憑什麼不能自己制定符合自己利益的規矩？

吳橋溪,

末代政棍"彭定康"淪為戰犯餘孽聲援佔領動亂，為二次大戰侵略者延續薪火相傳佔領行動。

全世界愛好和平的人必須合力消滅戰犯餘孽，以免地球再有災難發生！

屠氓先鋒, Hong Kong