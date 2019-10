新歐盟成員國移民為英國「貢獻50億英鎊」

圖片版權 l Image caption 報告對新近來英國的移民,特別是來自歐盟的移民,對英國經濟的貢獻作出了積極評價。

一項新調查顯示,來自2004年加入歐盟的10個新成員國的移民,貢獻的稅收超過領取的福利。

2011年,新歐盟國移民交納的稅款,與他們的公共福利開銷相比,多出了49億6千萬英鎊。

這個數字來自倫敦學院大學移民分析研究中心(Centre for Research and Analysis of Migration, UCL)提供的最新報告。

但批評者說,這個報告沒有提供一個全面的分析。

「高貢獻 低索取」

報告的分析包括移民在所有公共開支中佔的份額。

它包括隨著人口增長而浮動的開支,比如健康和教育,也包括固定開支,比如軍隊和國防。

如果排除固定開支,來自波蘭、匈牙利和捷克等國家的移民的淨貢獻翻倍,可達100零5億英鎊。

報告作者,達斯特曼教授說,這個報告對新近來英國的移民,特別是來自歐盟的移民,對英國經濟的貢獻作出了積極評價。

達斯特曼教授說,這主要是因為與英國人相比,移民參與勞務市場比例更高,領取福利更低。

這個報告將為目前就移民問題的政治爭吵火上澆油。

英國首相卡梅倫希望在舉行英國是否留在歐盟的全民公決之前,與歐盟重新協商控制移民的措施。

但德國媒體報道說,德國總理默克爾表示寧願看到英國退出歐盟,也不願意在歐盟人員自由移動的原則上做出妥協。

(編譯:白墨 責編:尚清)