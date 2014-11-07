北歐領導人就英國限制移民計劃發出警告

圖片版權 Getty Image caption 卡梅倫正在芬蘭出席北歐國家領導人峰會

英國首相卡梅倫有關限制來自歐盟移民的計劃遭到3位北歐領導人的警告。

瑞典首相洛夫文表示，英國計劃對歐盟居民自由遷移做出限制會「毀掉」這個有28個成員國的組織。

挪威首相索爾伯格則表示，有自由遷移的自由對挪威人民來說「非常重要」。

卡梅倫曾經承諾，在今年聖誕節之前宣佈限制移民的下一步措施。

有報道說，淨移民人數達到一定程度時，英國可能實施「緊急剎車」措施，或者對新移民限制發放國民保險號碼。

英國財相奧斯本在本周堅稱，英國將追求自身「國家利益」。

但是瑞典首相洛夫文對BBC表示：「一個國家確信一件事情是錯的並不意味著我們能做出改變，因為每個國家可能都有自己的優先考慮，而這些可能毀掉歐盟」。

洛夫文說：「我認為這是錯誤的，因為這意味著每個國家都能夠在不同的問題上找到自己的解決方法；如果你在共同法規之下創建了共同市場，如果單一國家可以單方面做出改變，那麼，歐盟共同市場將不復存在」。

英國首相卡梅倫正在芬蘭出席北歐國家領導人峰會。芬蘭總理斯圖布則表示，歐盟公民自由遷移的原則是「神聖」的，並稱，為東歐國家居民打開國門的英國「應該因為帶來聖杯而獲得歐洲獎牌」。

曾在倫敦政治經濟學院留學、夫人是英國人的芬蘭總理斯圖布，長期以來被視為英國的朋友和保守黨的政治盟友。

挪威首相索爾伯格說，人民自由遷移的原則「對挪威十分重要」，並且「對保守派來說在意識形態上是重要的」。

儘管挪威不是歐盟成員，但是該國參與歐盟單一市場，因此允許歐盟居民自由遷移。

（編譯：高志強，責編：路西）